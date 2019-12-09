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木村光希紅毯造型崩壞！「大濃妝配透視裙」網看傻：瞬間老十歲

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▲木村光希 。（圖／CFP）

▲木村光希盛裝出席北京活動，妝容卻被網友吐槽，「老十歲 。」（圖／CFP）

記者鮑璿安／台北報導

有「最強星二代」之稱的木村拓哉與工藤靜香的女兒木村光希，年僅16歲便成為時尚寵兒，6日也盛裝亮相北京愛奇藝尖叫之夜，穿著 VALENTINO 2019秋冬透視洋裝頗有星味，這回衣著表現姑且合格，不過妝容與髮型卻引起網友吐槽，「瞬間老十歲。」

▲木村光希 。（圖／CFP）

▲VALENTINO。（圖／翻攝自品牌官網）

▲木村光希換上 VALENTINO 2019秋冬透視洋裝，特意加入同色內襯 。（圖／CFP、品牌官網）

木村光希年僅16歲便以最強新人之姿出道，6日出席北京的愛奇藝尖叫之夜活動，也獲得「亞洲新銳藝人獎」的殊榮，她穿著 VALENTINO 2019秋冬透視洋裝，一身寧靜藍搭配特殊剪裁層次，蓬鬆皺褶完美遊走於肩頸以及手臂線條，達到最好修飾，而透視效果與秀上模特兒圖對比，可以看出木村光希特意加入同色內襯呼應，保守風格依舊，美腿在不經意之間流露，尺度拿捏得宜，不過整身造型還是敗給了妝容。

▲木村光希 。（圖／CFP）

▲木村光希捲髮搭配鮮艷紅唇，不合乎16歲氣質 。（圖／CFP）

木村光希以一頭捲髮與斜瀏海修飾臉型，妝容尤以一抹紅唇最為突出，眼線也稍稍向上挑起打造超乎16歲的氣質，畫面一公開也隨即引起網友評論，「妝容老十歲」、「木村光希還是淡妝好看」、「不過洋裝蠻美的。」

▲木村光希 。（圖／CFP）

▲木村光希隔日現身機場則換回了私服，妝容也幾近素顏備受好評 。（圖／CFP）

時隔一日，木村光希低調與媽媽工藤靜香現身機場準備回國，她卸下濃妝以幾近素顏的打扮露面，穿著卡其色大衣搭配黑色上衣，頗有鄰家女孩感，也時時親切對粉絲揮手微笑，私下打扮反而備受好評，高人氣絲毫不受影響。

版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：

木村光希, 木村拓哉, 工藤靜香, 愛奇藝, 尖叫之夜, VALENTINO
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