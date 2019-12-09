3公尺高大型扭蛋機讓人超融化　高雄夢時代Hello Kitty特展免費入場

▲高雄夢時代Hello Kitty特展，超大氣免費入場，大型扭蛋機很吸睛。（圖／高雄夢時代提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來年末時節拍照慾望特別強烈，不讓台北信義區耶誕美於前，高雄夢時代購物中心近期舉辦Hello Kitty 45周年特展，祭出3米高超大型扭蛋機，還有特殊情境的拍照區與遊戲互動區，更重要的是開放民眾免費入場，無論是大小孩或小小孩都能拍好拍滿！

「What’s Kawaii Hello Kitty 45週年特展」規劃5大主題展區，從「時尚寶典入口」的吸睛大型蝴蝶結，進入夢幻的Kawaii世界；「時光扭蛋區」則有Hello Kitty的各年經典圖，包圍著全台首創3米高Hello Kitty大型扭蛋機，透明的頭部造型內有七彩扭蛋，有5款扭蛋商品以及隨機明信片可抽。

「Hello Kitty水果樂園冰塊池」則有超大型冰塊水果軟墊池，跑跳超療癒，還能拍下歡樂瞬間，來到另外還有用大型蘋果抱枕，幫Hello Kitty測量身高體重的「Kitty知多少？！」，甚至還能直擊「設計中心」，看到歷年6套人偶服裝櫥窗以及20款歷年Hello Kitty經典的蝴蝶結牆，其中最吸睛的當然是由1000顆線軸組合而成的Hello Kitty縫紉牆，任何角度都很有梗。

「What’s Kawaii Hello Kitty 45週年特展」展出時間從即起至2020／1／5止，在高雄夢時代8樓時代會館，免費開放入場，展期間在展區拍照打卡上傳Facebook或IG，還有機會兌換「Hello Kitty 2020年年曆海報」喔。

高雄夢時代表示，展覽區單筆消費滿100元，可兌換限量Hello Kitty造型扇，持華南夢時代聯名卡於展覽區單筆消費滿888元，可兌換Hello Kitty行李提袋；展覽區消費滿千元有滿額抽獎券，有機會抽中Hello Kitty x tokuyo聯名商品3,000元折價券。