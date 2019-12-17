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曾莞婷兩周火速甩5公斤！自爆「8小時進食法」：真的有效

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▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

▲女星曾莞婷上鏡無死角，體重一直維持在4字頭都靠這一方法。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

記者鮑璿安／專訪

本土劇女神曾莞婷無論是拍戲或是跑時尚趴總是上鏡無死角，（6日）出席精品活動時，身型明顯消瘦不少，她表示，「兩個禮拜內就瘦了四五公斤。」當然曾莞婷也不藏私與《ETFASHION》粉絲分享她近期嘗試的8小時進食法，粉絲們迅速筆記！

▲曾莞婷。（圖／記者鮑璿安攝）

▲曾莞婷接受《ETFASHION》專訪，大方傳授最新減肥法。（圖／記者鮑璿安攝）

37歲的藝人曾莞婷不光是戲劇作品亮眼，個人副業乃至保養品也經營得有聲有色，身材無可挑剔的她，身高168cm，體重一直維持在4字頭，稍稍有飆破50kg大關，就會使用「8小時進食法」來迅速瘦身，曾莞婷接受《ETFASHION》專訪表示，「我光是兩個禮拜就瘦了4、5公斤。」

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

▲曾莞婷8小時進食法兩周內瘦了5公斤。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

隨後她也補充，「粉絲們一直很好奇我是怎麼減肥，所以我也不斷努力研究新方法，最新嘗試的就是把進食時間壓縮在8小時之間，其餘時間不能吃東西，也就是俗稱的『8小時進食法』，其實坊間也很多人有試過了，效果非常明顯。」

▲曾莞婷。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

▲曾莞婷利用間歇性斷食，不需要對入口的熱量過於斤斤計較，也能達到瘦身效果。（圖／翻攝自曾莞婷IG）

曾莞婷運用這樣的進食法，達到間歇性斷食效果，一方面不需要對入口的食物那麼斤斤計較，此外也能達到規律進食的效果，比起其他偏激的瘦身方法來得有效許多。當然，曾莞婷在控管飲食方面，還包括了絕對不碰精緻澱粉，像是麵包、麵條這類食物，她也貼心提醒粉絲，「如果怕胖可以多吃香蕉，當做早餐搭配豆漿、水煮蛋，最有飽足感也不會產生負擔。」

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關鍵字：

曾莞婷, 本土劇, 減肥, 瘦身, 8小時進食法
fashion.net

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