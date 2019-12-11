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沒在怕！韓妞搶著要「辣雞炒麵」唇膏　擦出辣歪的性感嘟嘟紅唇

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▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

編輯／JJ　圖／翻攝自IG@ilovebuldak

在南韓的飲食文化中可說是無「辣」不歡，人人都非常能吃辣，相信大家都曾經聽說過、吃過這款來自南韓號稱「最辣」的泡麵：三養辣雞炒麵吧！不僅是在台灣爆紅，南韓本地人更是相當支持，大家都清楚它的辣度有多驚人，如今三養辣雞炒麵竟然和護膚品牌ON:THE BODY 推出聯名唇膏！難道這唇膏會辣嗎？

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▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

如果有吃過三養辣雞炒麵，肯定都了解吃到嘴唇麻痺、紅腫的感覺，不用擦唇膏就能有嘟嘟、紅潤的雙唇，這次三養辣雞炒麵ＸON:THE BODY聯手推出的唇膏，大概就是想創造這種剛吃完超辣炒麵的性感嘴唇！

▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

唇膏的名字就叫做「火燒的唇膏」，是一個看起來鮮嫩欲滴的紅色，擦上顯得很有氣色、牙齒很白，質地上也蠻滋潤的，能擦出豐盈的水嫩嘟嘟感。

▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

官方貼文一PO出就湧入一票網友關注，辣泡麵與唇膏的組合實在是太令人意外了！可以發現韓妞真的是沒有在怕辣的，留言中大家都相當期待，等不及想要試試看，畢竟最讓人好奇的還是擦上嘴巴上的觸感與味道！網友們紛紛表示：「好想要！」、「吃泡麵的時候可以擦」、「我想讓嘴唇像火燒一樣性感」，大家都是衝著辣雞炒麵的口味而來，不過據說唇膏本身是不會辣的喔～詳細開賣資訊則需持續關注官方帳號。

其實在去年（2018年）時，三養辣雞炒麵也曾與美妝品牌TONYMOLY聯名推出一系列美妝品，包括氣墊粉餅、唇釉、護唇膏與腮紅，曾經使用過唇部產品的網友表示：「感覺嘴巴熱熱的」，但不確定是不是心理作用。不管如何辣泡麵與美妝的結合都相當新奇、有趣，也意外的對大眾口味，讓人更加期待這次「火燒的唇膏」究竟是甚麼味道呢～

▲辣雞炒麵聯名唇膏。（圖／翻攝自三養辣雞炒麵IG）

▲（圖／tonymoly）

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關鍵字：

美妝, 三養, 辣雞炒麵, 南韓, ON:THE BODY, 唇膏, 火燒的唇膏
fashion.net

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