fb ig video ETtoday search mobile

《英雄聯盟》姬亞娜穿的LV「真人款」來了！腰包、衣服超好看

> >

編輯／Duke、JJ　圖／品牌提供、翻攝dlouisvdotcom IG、英雄聯盟官網

在全球擁有無數玩家的《英雄聯盟》，前陣子才釋出精品品牌Louis Vuitton（路易威登）為女角姬亞娜設計了專屬「尊爵不凡」造型，全身LV裝扮超吸睛，如今LV終於正式與《英雄聯盟》推出讓「真人」穿的聯名膠囊系列，運用獨一無二的Monogram圖案重新演繹經典鞋款、服裝以及手袋。

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

全新的聯名膠囊系列由LV女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière掌舵，從先前為姬亞娜設計的造型延伸，包括服飾、包包、鞋款以及配件，以姬亞娜身上的藍、白、金三色為基底，並以經典的棕色Monogram老花與虎紋圖案為設計主軸，每個包款上都有一個姬亞娜圓環武器吊飾點綴。

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

膠囊系列中更亮相了LV全新的標誌，靈感來自於姬亞娜的武器巨環刀刃，在姬亞娜的尊爵不凡早行中曾亮相。膠囊系列中可見印有姬亞娜圖案的T恤、騎士夾克等，並運用科技材質，推出洋裝、裙子、緊身褲等運動系列單品，經典鞋款也有了新樣貌，包括著名的LV Archlight運動鞋、Star trail 靴和最新的Beaubourg厚底皮鞋等。

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲姬亞娜「尊爵不凡」造型T-shirt。

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲姬亞娜身上的腰包也在此系列當中。

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

LV X《英雄聯盟》膠囊系列中，重新演繹的包款部分相當受矚目，姬亞娜的腰包Bumbag Dauphine BB Bag燒到不少人，終於有「真人款」讓粉絲們背上街。還有經典Speedy、Neverfull托特包等，都有了全新樣貌。

▲Louis Vuitton X《英雄聯盟》服飾系列。（圖／翻攝自IG@dlouisvdotcom、@supreme_leaks_news、Louis Vuitton、品牌提供）

▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

在今年的《英雄聯盟》世界大賽中，LV為冠軍獎盃打造了「獎盃手提箱」，後來釋出女角姬亞娜的造型，如今有了「真人款」膠囊系列，在這幾波的合作下，也讓大家更加期待未來時尚與電竸產業還能互相碰撞出什麼樣的火花。▲louis vuitton X 英雄聯盟膠囊系列。（圖／品牌提供）

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

RiotGames, LouisVuitton, 英雄聯盟, 姬亞娜, 服飾系列, Monogram, 老花, Dior, AirJordan1
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

2020年12星座運勢出爐！摩羯壓力累積相當可觀、水瓶感情財運都不順

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥

信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

超多人發熱衣穿錯了！保暖保心安　UNIQLO部長教「正確穿法」　

蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開 《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」 台中「限量排隊美食」上網買得到還超划算！純手工蜜麻花一口就上癮 戀愛總是不長久？從「分手時間表」看出問題　謹記三階段牢牢抓住另一半 情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面