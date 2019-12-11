《英雄聯盟》姬亞娜穿的LV「真人款」來了！腰包、衣服超好看

編輯／Duke、JJ 圖／品牌提供、翻攝dlouisvdotcom IG、英雄聯盟官網

在全球擁有無數玩家的《英雄聯盟》，前陣子才釋出精品品牌Louis Vuitton（路易威登）為女角姬亞娜設計了專屬「尊爵不凡」造型，全身LV裝扮超吸睛，如今LV終於正式與《英雄聯盟》推出讓「真人」穿的聯名膠囊系列，運用獨一無二的Monogram圖案重新演繹經典鞋款、服裝以及手袋。

全新的聯名膠囊系列由LV女裝系列藝術總監Nicolas Ghesquière掌舵，從先前為姬亞娜設計的造型延伸，包括服飾、包包、鞋款以及配件，以姬亞娜身上的藍、白、金三色為基底，並以經典的棕色Monogram老花與虎紋圖案為設計主軸，每個包款上都有一個姬亞娜圓環武器吊飾點綴。

在 Instagram 查看這則貼文 Louis Vuitton Official（@louisvuitton）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 9 日 下午 12:00 張貼

膠囊系列中更亮相了LV全新的標誌，靈感來自於姬亞娜的武器巨環刀刃，在姬亞娜的尊爵不凡早行中曾亮相。膠囊系列中可見印有姬亞娜圖案的T恤、騎士夾克等，並運用科技材質，推出洋裝、裙子、緊身褲等運動系列單品，經典鞋款也有了新樣貌，包括著名的LV Archlight運動鞋、Star trail 靴和最新的Beaubourg厚底皮鞋等。

▲姬亞娜「尊爵不凡」造型T-shirt。

▲姬亞娜身上的腰包也在此系列當中。

LV X《英雄聯盟》膠囊系列中，重新演繹的包款部分相當受矚目，姬亞娜的腰包Bumbag Dauphine BB Bag燒到不少人，終於有「真人款」讓粉絲們背上街。還有經典Speedy、Neverfull托特包等，都有了全新樣貌。

在今年的《英雄聯盟》世界大賽中，LV為冠軍獎盃打造了「獎盃手提箱」，後來釋出女角姬亞娜的造型，如今有了「真人款」膠囊系列，在這幾波的合作下，也讓大家更加期待未來時尚與電竸產業還能互相碰撞出什麼樣的火花。

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