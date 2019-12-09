童話中的糖果屋實體化！房內甜點真的能吃，限量開放入住一晚台幣4千有找

編輯／Emily 圖／翻攝自booking.com、deverehouse.co.uk

小時候聽到童話故事中的糖果屋總是超級嚮往，現在竟有機會可以入住！為了迎接聖誕節到來，訂房網站Booking.com在倫敦soho精華地段打造了實體化的糖果屋，這個夢幻屋子裡的糖果、薑餅、巧克力居然真的可以吃！入住一晚台幣4000元有找。但這種夢想成真的機會難得，只開放兩天入住，在12/9、12/13開放搶訂。

Booking.com推出的夢幻糖果屋，地點位在英國倫敦的西敏市，是適合購物、漫步的精華地區。房子本身用了許多真實的糖果、餅乾，一抵達就可以邊走邊把裝飾拆下來吃，對甜食控來說真的是美夢成真！

糖果屋的裝飾全配合聖誕節，從窗戶就掛了拐杖糖，聖誕花圈也可以吃。從示意圖中可以看到，客廳是用馬卡龍粉嫩色系裝潢，牆上掛了大型的糖果、點心，房中的粉紅聖誕樹上，也掛了可食用的吊飾和拐杖糖。

廚房是用巧克力打造的可可廚房，整體裝潢以巧克力色搭配金黃色，地板和牆壁居然是焦糖和巧克力，讓人看了忍不住流口水～廁所同樣超夢幻，是紅粉相間的裝潢，靈感來自於方糖的包裝紙。

臥房看起來就像薑餅屋一樣，床上有兩片薑餅模樣的屋頂，柱子是紅白相間的拐杖糖造型，四周則有綠色的聖誕樹圍繞，超有節慶氛圍。

想要入住的話機會難得，12/9、12/13台灣時間下午5點開放全球搶訂！它只開放12/18、12/19兩天，一次入住兩個人，價格其實不貴，一個晚上的費用約為台幣3,900元（英鎊99元整），想去英國旅遊的話，可以試著搶看看。

糖果屋太難搶，也可以試著改去英國住看看在《哈利波特：死神的聖物》電影裡出現過的房子。這棟位於英國英格蘭薩福克郡（Suffolk）的拉文納姆（Lavenham）的De Vere House，是電影中哈利出生居住的家。從外觀就看得出古老的氣息，內部裝潢也很古典，傳統木製壁爐、家具很有溫馨的感覺，同樣適合在這歡慶耶誕。它目前在Airbnb上開放訂房，一晚約台幣4,684元，有要去英國的可以考慮去朝聖一下。





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