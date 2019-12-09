fb ig video ETtoday search mobile

童話中的糖果屋實體化！房內甜點真的能吃，限量開放入住一晚台幣4千有找

> >

編輯／Emily　圖／翻攝自booking.com、deverehouse.co.uk

小時候聽到童話故事中的糖果屋總是超級嚮往，現在竟有機會可以入住！為了迎接聖誕節到來，訂房網站Booking.com在倫敦soho精華地段打造了實體化的糖果屋，這個夢幻屋子裡的糖果、薑餅、巧克力居然真的可以吃！入住一晚台幣4000元有找。但這種夢想成真的機會難得，只開放兩天入住，在12/9、12/13開放搶訂。

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

Booking.com推出的夢幻糖果屋，地點位在英國倫敦的西敏市，是適合購物、漫步的精華地區。房子本身用了許多真實的糖果、餅乾，一抵達就可以邊走邊把裝飾拆下來吃，對甜食控來說真的是美夢成真！

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

糖果屋的裝飾全配合聖誕節，從窗戶就掛了拐杖糖，聖誕花圈也可以吃。從示意圖中可以看到，客廳是用馬卡龍粉嫩色系裝潢，牆上掛了大型的糖果、點心，房中的粉紅聖誕樹上，也掛了可食用的吊飾和拐杖糖。

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

廚房是用巧克力打造的可可廚房，整體裝潢以巧克力色搭配金黃色，地板和牆壁居然是焦糖和巧克力，讓人看了忍不住流口水～廁所同樣超夢幻，是紅粉相間的裝潢，靈感來自於方糖的包裝紙。

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

臥房看起來就像薑餅屋一樣，床上有兩片薑餅模樣的屋頂，柱子是紅白相間的拐杖糖造型，四周則有綠色的聖誕樹圍繞，超有節慶氛圍。

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

想要入住的話機會難得，12/9、12/13台灣時間下午5點開放全球搶訂！它只開放12/18、12/19兩天，一次入住兩個人，價格其實不貴，一個晚上的費用約為台幣3,900元（英鎊99元整），想去英國旅遊的話，可以試著搶看看。

糖果屋太難搶，也可以試著改去英國住看看在《哈利波特：死神的聖物》電影裡出現過的房子。這棟位於英國英格蘭薩福克郡（Suffolk）的拉文納姆（Lavenham）的De Vere House，是電影中哈利出生居住的家。從外觀就看得出古老的氣息，內部裝潢也很古典，傳統木製壁爐、家具很有溫馨的感覺，同樣適合在這歡慶耶誕。它目前在Airbnb上開放訂房，一晚約台幣4,684元，有要去英國的可以考慮去朝聖一下。

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）

▲糖果屋。（圖／翻攝自booking.com）
 

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

糖果屋, booking.com, 旅遊, 住宿, 英國
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖

「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜

新的一年從「經典藍」買起！香奈兒、Fendi搶先推出2020年度代表色單品

新的一年從「經典藍」買起！香奈兒、Fendi搶先推出2020年度代表色單品

《82年生的金智英》六大淚點整理！孔劉是個好老公，卻什麼也不明白 女生會心動！票選暖男包包必備TOP5物品　衛生紙是必須、第一名卻是巧克力？ 比噴香水更勾人！韓妞打造「自然飄香」的3個小心機　 倪妮「胸前剩兩塊布」仙氣爆棚！對尬迪麗熱巴公主風　網：她完勝 麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月 別用柔軟精、跟「網球」一起烘乾　8項羽絨衣清洗時的注意事項

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面