12星座奴性指數排行榜！最會被「感情綁架」的居然是處女座

12星座裡誰的奴性指數最高呢？有的人不小心就陷入被需要的感受，從他人身上建立一種自我價值感，但或許有天當這樣的人事物被抽離時，會感到一無是處，所謂的奴性是把決定交給他人，而放掉了為自己選擇的自由，久而久之，就變成了為他人在努力付出著，可能在感情、工作、或是各式各樣關係中，都有可能會發生。

哪個星座的奴性指數最高呢？妳可以參考自己的太陽、上升，以及代表著內在人格的月亮，如果妳要看自己感情中的奴性指數，也可把金星納入參考。

第一名 處女座、雙魚座：任勞任怨，不斷付出無極限

處女座的勤勞是12星座中的第一名，她們非常樂於工作，並享受工作為自己所帶來的成就感，在我們的認知中，常常會以為雙魚才是那個愛情中奴性指數最高的星座，但其實相反，在感情中處女座才是奴性指數最高的那個，就算她們在一段不開心的感情或婚姻關係中，依然可以不斷努力著，希望自己的認真可以改變對方，或是在一段期待值太高、失落感太重的失衡關係，卻堅強的維持著。

成年之後的雙魚，在工作上才是奴性指數第一名，很有可能在職場遇到不公平的待遇，或是面對騷擾或霸凌，雙魚的忍功了得，就算身邊的同事們都已看不慣雙魚這樣被欺負，但她卻依然可以繼續強忍著，吃苦當吃補，反而感情中，不會在當忍氣吞聲、犧牲奉獻的那方。

第二名 巨蟹座、摩羯座：內心感受埋藏心底，無私的奉獻

巨蟹座一工作起來是非常瘋狂的，面對工作的奴性指數更高，當她發現有哪裡是需要她的，就會認真到底，巨蟹面對家庭也是如此，她回到家中後依然保持著如同工作中的狀態，把家打理好，並滿足在家庭關係中的各種需求，但是一旦被她發現自己這樣付出，對方卻過度視為理所當然時，她就會爆炸，甚至不予理會。

摩羯面對愛情奴性是異常堅強的，她們在關係中太過渴望被愛、被理解，而選擇把自己的情感包裝起來，外表看來沒事，但或許她的心中已被愛情傷得遍體麟傷，但卻依然繼續默默付出著，土象星座的摩羯也很喜歡工作，工作讓她可以暫時忘卻感情或生活中的煩惱，但在工作上，對摩羯來說卻不是奴性的一種表現，面對愛情時的脆弱才是如此。

第三名 獅子座、天蠍座：交情太深，忘了停損點

獅子座的重義氣是出名的，他們面對朋友的要求，常常來者不拒，就算知道有些忙不能再幫了，但腦子裡就會不停的打轉，為對方想辦法，而獅子常常忘了自己也在很忙碌的狀態，容易為了朋友而奮不顧身，尤其當此人的獅子能量發揮不出來時，更容易呈現一個弱勢，或奴性指數很高的狀態，委曲求全。

天蠍座通常看起來奴性指數不高，但骨子裡卻很看重情誼，表現出來的樣子是要考慮看看、或是不方便，但有時卻忍不住的去幫忙，尤其面對家人的一切，天蠍就算在累，都依然可以振作精神，或是工作夥伴需要什麼，天蠍往往願意承擔一切，但嘴上卻很難說出好聽話，常用行動來表示一切，因此這兩個星座奴性的程度，是用交情來決定的。

第四名 牡羊座、天秤座：因為夠懶，因此很難被奴役

牡羊座的精力充沛，會主動去學習感興趣的東西，對於喜歡的人事物也很主動，但自己的奴性指數不高，這兩個星座都屬於較自主型，不喜歡被呼來喚去，雖然對人很重感情，但也重視關係中，相互彼此尊重的重要性，他們熱愛互動、和諧、平衡，討厭那些不懂得尊重，沒有同理心的人。

天秤座常常把自己一整天的時間塞得滿滿的，懶得去為了迎合誰，而還要陪笑臉，他們熱愛幫助朋友，但面對自己討厭的對象，懶人指數會瞬間升到破表，喪失任何協助此人的動力；天秤座喜歡優雅的生活，討厭被指使，重視溝通交流，因為不喜歡被勉強，對於心機太重的人，相處感到吃力，因此也很難被奴役

第五名 金牛座、水瓶座：奴役別人如同呼吸般自然

金牛座很懂得如何享受生活，但卻常陷入在自己良好的感覺之中，不知道自己的某些要求其實太過分，在無形間為了達成自己所要的，而自然的奴役了他人渾然不自知，有時到對方已經失衡、爆炸了，她們反而會把錯怪到別人頭上，但金牛卻很有可能因為有時個性太固執，而被感情中較強勢的一方所奴役，只要金牛夠愛，會更固執的付出，不求回報。

水瓶座骨子裡是樂於助人，懂得關懷別人的星座，她們較不表達出口，卻用行動關心身邊的人，但在愛情中如果這個水瓶還無法安定下來，那麼就很容易去奴役別人，很有可能水瓶無法有一個真正穩定交往的情人，同時有幾個曖昧的對象，而這些對象，成為了她排解孤單寂寞的陪伴，這是個很隱性的一種奴役，或是這個水瓶太需要朋友的簇擁，而用交朋友來化解自己內在的空虛感或自卑感，這是水瓶座較不一樣的部分。

第六名 雙子座、射手座：在他們身邊的人幾乎都被奴役了

要說別的星座都是被誰奴役了呢？想必是雙子和射手，雙子和射手屬於思考迅速，喜歡動嘴多過於動手的星座，一旦他們奴役別人的血液被激發出來，便開始使喚別人做東做西，雙子腦子動的很快，常常會想到什麼樣的人適合什麼樣的工作內容，因此就會沒事幫別人找事做，當然這兩個星座也有奴性的部分，不過指數偏低，她們無法容忍被別人奴役太久，很快就會厭煩。

射手屬於12星座中最討厭笨蛋，但又有點小聰明的星座，一看到身邊哪些人的行事過於遲鈍、腦袋不靈光，就會開始教訓起那個人，不過要與射手非常的熟，她們才會表現出這個面向，大部分時是在心中碎念而沒說出口，射手的伴侶通常要很勤勞來滿足射手的標準，因此射手的伴侶可說是奴性也蠻堅強的。

文／柯夢波丹 圖／COSMO、GETTY IMAGES

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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