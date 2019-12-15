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30後會是什麼樣子？楊丞琳《刪拾》唱出迷惘到悠然的軸線

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▲楊丞琳。（圖／女子學提供）

▲（圖／《刪拾》MV截圖）

 心境的轉變，取決於社會、環境與人際。想像10幾年前，20世代的我們對這個世界懵懵懂懂，在歷經進入職場、深入不同領域、認識與捨棄幾段人際關係後，30世代的你已蛻變為更加茁壯的樣貌。

睽違3年，剛升格人妻的楊丞琳發行第11張全新專輯《刪‧拾 以後》，首播主打《刪拾》，由金曲製作人陳珊妮親自操刀，細膩地刻劃我們從20世代轉為 30世代的心境轉折，便以字面上原意「刪拾」，呼籲過程中必有失有得，但也因為種種努力造就今天這個自己。

7 個「別」，勇敢與青春告別

▲楊丞琳。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@rainie77）

青春就像一首詩，一首剛接觸世界，對一切感到新奇，所有酸甜苦辣全都聚集在字句裡的詩。隨著挑戰接踵而來，你會感到無助、徬徨，也會遇到許多挫折、無奈；也許為了成就他人犧牲自己、也許膽小地不敢表達己見。

《刪拾》這首歌，將我們面對成長的所有喜怒悲痛，描繪得淋漓盡致，歌詞中更用了 7 個「別」來強調告別青春的勇氣：「別為誰永遠可愛、別為誰假裝勇敢、別活得比流言不堪、別為誰假裝喜歡、別頻頻回頭看、別為誰換臉求愛、別為寂寞想不開」等藉由字字珠璣的文句，闡述應該將「愛自己」擺在第一位。

當年的不安，如今淺笑帶過

▲楊丞琳。（圖／女子學提供）

▲（圖／《刪拾》MV截圖）

人在面對未知的考驗時，時常因為自信不足、經驗匱乏而感到惶恐不安，甚至在意他人看自己的眼光，形成莫大的心理壓力。

經過時間的洗禮，邁入30世代的你多了一份「淡然」，亦了解種種的困境，其實都是成長的養分。再回想起從前的各種難關，即便仍有些微的不愉快，卻也在不知不覺中，學會微笑帶過。

沒有一直、沒有永遠，只有當下

▲楊丞琳。（圖／女子學提供）

▲（圖／IG@rainie77）

還記得那個渴望延續所有喜愛的，追求永遠的自己嗎？當時，我們真的好單純，相信好的事物，會「一直」陪伴在身邊。

也不曉得是從什麼時候開始，或許是歷經了一段失敗的感情、或許是在工作上得不到想像中的認同，你漸漸明白無論是人、事、物，幾乎沒有所謂的「永遠」；人終究有一天會分開、事情不見得能按照計畫走、物品會隨著時間損壞，而我們能做的，正是把握每分每秒的當下。

致和我一樣的女孩

▲楊丞琳。（圖／女子學提供）

▲（圖／《刪拾》MV截圖）

歌曲最後，楊丞琳帶著呢喃般的嗓音唱著：「致和我一樣的女孩。」

是的，我們都一樣，誰不是歷經了千百次的心境轉變才成為今天這個自己；也終於明白所謂的「有捨必有得」、「有得必有失」，不需要為了一時的失敗氣餒、更不能為了一時的成功而鬆懈，人生的好壞，終究掌握在自我手中。

而最後一句：「刪拾後你會有答案。」一語雙關地道破在捨棄、重來後新生的自己，也象徵進入30世代就像抵達了一個分水嶺，找到一直以來在追求的答案。至於標準答案為何，就看你如何去定義了！

延伸閱讀：

30 歲又怎樣？耍廢、失戀、工作不順…誰說年齡到了就不准再對自己仁慈？

練習告別人生每個階段：「各個時期的自己，都有可愛又值得讚許的地方」

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 楊丞琳, 刪拾, 全新專輯, 金曲製作人, 陳珊妮, 30世代, 20世代
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