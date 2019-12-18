外表老實「內在花心」星座男Top 3 ！巨蟹中央空調、水瓶善於偽裝

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

滿地都是渣男的現今，已經很難分別誰是可以託付的專情男、誰又是開始甜蜜最後只剩渣的甘蔗男，所以最要訓練的還是姐妹們的眼力，現在從星座下手，以下就公開外表老實，「內在花心」星座男Top 3 ！

Top 3 巨蟹男

剛開始認識巨蟹男，一定會被他們乖巧的外表所蒙蔽，因為巨蟹天生愛家形象已經深入人心，不過有所不知的是，巨蟹的愛家只是懶惰的代名詞，換句話說也很有可能是暖所有人的中央空調，並且巨蟹水象星座的柔軟內心底下，承載了不敢面對現實的軟弱情懷，所以一旦發現什麼事情，不敢勇於承認，常常會令女生失望。

Top 2 天秤座

天秤座愛面子的個性不容許自己的形象有任何一點閃失，寧願留下好印象，哪怕事後產生巨大反差也在所不惜，或許是擁有良好的社交技巧，讓天秤鋪墊了專情男特質，其實回到內心層面，天秤也不見得了解誰才是自己想要的，然而兩邊都不希望得罪的情況下，往往才是傷了所有人。

Top 1 水瓶座

水瓶座的善於偽裝讓他們奪得榜上冠軍，原因是個性內斂溫和的他們，鮮少和家人朋友訴說自己的感情，外人往往是霧裡看花，其實水瓶打從一開始就把感情看得很淡，有了合適的對象出現，水瓶的確會適當留住對方，不過卻是絲毫不願前進，只有等對方下定決心離開的那一刻，才會作勢伸手拉一把，也不代表他多喜歡你，只想身邊有人陪伴。

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