陳喬恩紗裙上身仙氣噴發　紅毯前⋯⋯後台狂嗑美食補充耍美熱量

▲陳喬恩上周出席海南島電影節，其中一套禮服的全套美圖今日曝光。（圖／翻攝陳喬恩工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

40歲的陳喬恩演藝事業有聲有色，但感情世界空窗已久，不免讓旁人看了替她著急，但近期因錄製節目與31歲的馬拉西亞富二代Alan正式交往，讓她終於又能享受甜蜜戀愛的樂趣。「熱戀中的女人最美麗」這句話也是近期陳喬恩的寫照，原本就是凍齡女王的她，近期紅毯造型更是仙氣破表！

▲正熱戀中的陳喬恩，更漂亮了呢～（圖／翻攝陳喬恩工作室微博）



陳喬恩上周參加海南島電影節，踏上紅毯時還在後台狂嗑外賣美食，不顧已穿上平口水藍色紗質禮服，把禮服壓著就低著頭開吃，事後還把圖放上網，工作室並幽默寫下「事實證明：仙女也需補充能量」，吃貨本色全都露，超真實個性，可與仙氣外表不太一樣呢。

雖然紅毯前狂嗑，但實際上平常陳喬恩有工作時還是會盡量維持自己的最佳體態，先前就曾分享為了一早5點多的通告，起床後的早餐與「消腫」程序是：早餐吃1根玉米、2杯黑咖啡，接著泡澡10分鐘，以最佳狀態上通告。難怪小姐姐每次現身的狀態，總是那麼好，外表有如少女一般。

▲陳喬恩自PO後台圖，原來上紅毯前正在大吃。（圖／翻攝陳喬恩微博）



將焦點回到陳喬恩的美裙，這套淡藍色紗質禮服為平口收腰澎裙禮服，在裙襬上有亮片點綴，而最具特色的細節為禮服上大片斜肩裝飾，其上的幾何圖案有畫龍點睛的效果，更顯整件禮服的獨特美感；剪裁上也有完美修飾效果，平口設計能凸顯陳喬恩的美麗鎖骨，收腰設計又能顯瘦。

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果然整組美圖PO出後，網友狂讚「盛世美顏」、「即美貌與身材於一身的小仙女」、「漂亮姐姐」，全是好評。

▲陳喬恩的水藍色紗質禮服超仙，收腰澎裙設計很顯瘦。（圖／翻攝陳喬恩微博）