蕭亞軒認愛「小16歲」鮮肉！40歲身材辣到炸，超嚴格飲食菜單公開

好久好久不見的蕭亞軒（ELVA），近年來徹底消失螢光幕的她，除了偶爾會為毛小孩浮出水面發言外，幾乎很少有她的消息，之前她在40歲生日這天，蕭亞軒（ELVA）在自己的社群平台公開認愛，和小16歲的男星黃皓戀愛中....而最近她則在個人IG上公告即將推出睽違四年半的最新專輯《Naked Truth赤裸真相》啦～～

《Naked Truth赤裸真相》也是蕭亞軒為了出道20週年所推出的專輯，首波主打歌的MV更是全心投入的去拍攝，只為呈現最美的畫面！

雖然蕭亞軒新歌MV的完整版還沒出來，但可以先從她的IG看到花絮，只見蕭亞軒素著臉穿上細肩帶低胸紗裙，泡在水裡，搭配黑白的畫面呈現，ELVA還是如同以往一般魅力炸裂！

尤其她那纖細的身材，真的太辣了啦～～～事業愛情兩得意的蕭亞軒，再來帶大家回顧一下她的可愛鮮肉男友吧～

今年24歲的黃皓，鮮嫩帥氣的模樣，就是蕭亞軒（ELVA）的菜無誤，而兩人也拍好了多張甜蜜的合照，蕭亞軒（ELVA）更是帥氣發文「愛就是需要我們在一起」，之後黃皓也跟著轉發表示：「和你在一起」，正式和大家宣告兩人的甜蜜新戀情．

其實 蕭亞軒（ELVA）和黃皓交往，算一算也應該在一起兩年左右，之前就曾被媒體拍到黃皓出入蕭亞軒（ELVA）的家，不過當時雙方都未承認戀情．

而黃皓雖然小蕭亞軒（ELVA）16歲，但在她生病以來的這段期間，一直在蕭亞軒（ELVA）的身邊陪伴，不離不棄讓蕭亞軒（ELVA）非常感動，於是選擇在自己40歲生日的這天大聲認愛啦～

蕭亞軒（ELVA）絕對是我們女人的偶像，歷屆戀情談的都是姊弟戀，男友每個也全都是小鮮肉，而這次黃皓也是蕭亞軒歷任男友中年齡差距最大、年紀最小的一個。

到底為什麼蕭亞軒都40歲了，還是可以這樣恣意的和鮮肉戀愛，享受火熱的戀情，這跟蕭亞軒自身所維持的狀態絕對有非常大的關係，出道20年身材只能說是越來越好，快點讓我們往下看蕭亞軒身材不變的祕密．

1. 起床後喝兩大杯溫牛奶

蕭亞軒分享從小開始，每天早上起床刷牙後的第一件事，就是要喝媽媽幫她準備的一大杯溫開水和兩大杯溫牛奶，有時甚至牛奶也會拌著燕窩一起喝，因此她才會肌膚白嫩而且不太會有女生容易便秘的情況，也大大降小腹肥肉和容易水腫的機率．

2. 絕不節食

蕭亞軒分享自己不是天生身材好的，剛出道時也曾為了自己的下半身比較胖，而感到困擾，所以需得認真的減肥，不過蕭亞軒說自己無法靠節食來減肥，因為不吃東西她就會完全沒力氣

3. 餐餐比例均衡

蕭亞軒在飲食上不會特別不吃油或糖，但她很注意每餐的食物比例，以1 澱粉（飯）： 1 蛋白質（肉）：2 青菜：1 水果的均衡比例，去讓身體吸收最健康的營養，避免過度無用的熱量吸收．

而且對天生愛吃得蕭亞軒來說，節食真的痛苦．既然要吃，那就要想辦法瘦！蕭亞軒為了讓自己能瘦下來，對自己非常的嚴格，完全不鬆懈．

4. 晚餐不吃澱粉

至於蕭亞軒的晚餐則是盡量不碰澱粉和甜食，只吃牛肉和海鮮，尤其是緊急減肥時期，更是完全避免，另外還有消夜和炸物也是蕭亞軒的拒絕往來戶。

5. 火鍋減肥法

蕭亞軒自己本身也是火鍋的愛好者，因此也發明了專屬於自己的火鍋減肥法，挑清湯湯頭，像是昆布或是雞湯（要去油）...，只吃白肉海鮮、大量的菜、糙米飯，絕對不要沾醬，也要不點容易吸油的冬粉等食材．

6. 多喝營養的湯

蕭亞軒曾分享自己減肥的時候，外婆煮的魚湯就是她的最愛，魚湯裡有豐富膠質，對皮膚和眼睛都好，也不會造成高熱量，還有雞湯也都是她的最愛，能夠幫身體補氣，讓新陳代謝更好．

7. 補充維他命

除此之外，蕭亞軒也建議女生一定要多喝水，如果水喝少了基本上減肥就一定不會成功，另外也要吃維他命，補充飲食中不足的營養。

8. 偶爾放縱一下也很重要

蕭亞軒說減肥其實就是吃對東西就會瘦，像是蔬菜水果都要攝取，當然還有堅果類也都要吃，但適時的放縱貪吃一 下也很重要，蕭亞軒說自己也會安排一個時刻能吃一些平常想吃很久的高熱量食物，很慰藉呀～～

公開蕭亞軒的運動訓練





除了飲食外，蕭亞軒也是會靠運動一起搭配減肥，她習慣先慢跑45分鐘，讓全身先動起來，接著再進行局部的健身訓練．

接著蕭亞軒會做背肌訓練，以免虎背熊腰，因為女生背一厚就看起來壯，還有當然最容易囤積脂肪的小腹也要特別訓練，基本上這是蕭亞軒在健身房會特別訓練的部位．

蕭亞軒分享：「運動做完後，一定要認真拉筋！」不然肌肉全都會團結成塊狀，要把這些肌肉都拉開，才能讓身材的線條更漂亮．

如果有時候蕭亞軒比較忙，無法上健身房的時後，她也會居家運動30分鐘，像是她就會選擇做皮拉提斯，能夠一次運動到全身，之前曾認真做了半個月就瘦了3公斤，而且身材的曲線也變得更修長．

蕭亞軒說若妳不會皮拉提斯，那就是做一些妳熟悉的運動，就開一個喜歡的影集邊看邊做運動，時間很快就過了，重點是身體有動到，消耗熱量．

除此之外蕭亞軒若當天完全沒時間運動的話，也會堅持在睡前仰臥起坐，把握運動的機會．蕭亞軒說女人就是不能懶，勤勞一點就算妳今天跟蕭亞軒一樣四十歲，還是能這麼美．

文／柯夢波丹 圖／經紀公司提供、蕭亞軒粉絲專頁、蕭亞軒微博

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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