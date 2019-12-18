Luna上鏡前必喝「偶像水」　20分鐘內消水腫，臉直接小半號

編輯／JJ 圖／翻攝自Pinterest、IG@hermosavidaluna、@kdresser_ph

虛胖真的是一件非常惱人的事，尤其是在睡醒時，臉總是特別腫，要馬上化妝出門都不好意思面對人，水腫的煩惱事實上是有辦法可解的！在南韓藝人之間就相當流行一款「Idol water 偶像水」，號稱喝完20分鐘內有效消水腫，據說許多明星錄影、上台前都會喝，讓自己的臉更小一號、鏡頭裡更上相。

►超殺美妝好物

f(x)前團員Luna 過去曾因為相對較壯碩的身材，尤其是大腿，而被粉絲們攻擊，如今她已成功瘦身！體態非常勻稱、健康，腿部也相當纖細，據說就是靠這「偶像水」瘦下來的，Luna 更曾經在個人頻道上傳喝「偶像水」的一天，影片中簡單教大家製作，她也提到：「這可以幫助燃燒脂肪、去水腫效果很棒，還能抑制食慾。」

所謂的「偶像水」，說白話就是「檸檬綠茶」！以下就來教大家如何調製：

首先準備一個綠茶茶包，並用500ML的水去沖泡，接著取四分之一顆檸檬，將檸檬汁擠進去，也可再放入幾片檸檬片增加風味，最不可忽略的是加入2茶匙的糖，讓偶像水加倍好喝！

總量多寡都可以按比例去調整，也可以依照個人喜好稍微調整材料的份量，但是砂糖還是不宜過多喔～能夠接受酸澀味道的話也可以不加糖～

在 Instagram 查看這則貼文 • always beauti （@life.always.beautiful_）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 26 日 下午 5:28 張貼

「偶像水」非常簡單就能完成，平時在家中調配也不須太精準，能達到功效即可。夏天時可以製作好後放入冰箱冰鎮；冬天則可以製作常溫或微溫，味道清爽，有點甜味與檸檬酸味，淡淡的非常好喝，不喜歡喝水的女孩們也可以利用這個機會訓練自己多喝水！

另外，也很推薦加入另一項消水腫神物「大黃瓜」，可以幫助分解脂肪、排毒，並且助攻消水腫，夏天時還很消暑，口感上則能讓偶像水更多一分清爽感喔。

在南韓演藝圈相當紅的「偶像水」，也刺激了許多人想嘗試，像是這位歐巴就拍攝了影片紀錄喝了「偶像水」後，改善臉部水腫的變化，看了讓人更想趕快嘗試「偶像水」了！

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