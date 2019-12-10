2019 MAMA紅毯10組亮點一次看　子瑜套裝露長腿吸晴、BTS JIN戴蛋糕帽萌翻

南韓年度盛事「MAMA 頒獎典禮」（Mnet Asian Music Awards）4 日晚間在名古屋巨蛋舉行，雖然氣溫不到 10 度，但紅毯上可是熱鬧滾滾！像是今年以〈Fancy〉和〈Feel Special〉橫掃各大排行榜的 TWICE 也美腿齊發，「台灣女神」周子瑜一雙大長腿超吸睛！還有 BTS、GOT7、MAMAMOO、TXT、ITZY、請夏、古力娜扎等大咖，一起來回顧 MAMA 星光大道上人氣超旺的 10 組藝人們！

【BTS】





人氣席捲全球的防彈少年團（BTS）以街頭風混搭西裝襯衫，活潑又不失莊重，一現身就引起全場沸騰，J-HOPE 拿出他們前晚在直播中戴的蛋糕帽，7 人直接在台上為 JIN 慶生，笑翻台下與收看直播的觀眾。

星光大道上也直接頒發「最佳 MV」獎項，由 BTS 的〈Boy With Luv〉拿下，他們除了感謝導演的辛苦與粉絲的支持，也比出帥氣姿勢讓大家拍個過癮。

【TWICE】





大勢女團 TWICE 不畏寒冷，除了休養中的 Mina 缺席外，成員們誠意十足大露性感美腿，黑白配色加上俏皮蝴蝶結，端莊又不會太過老氣。

其中台灣團員周子瑜更是不負眾望，白色套裝造型凸顯優雅氣質，尤其身高優勢加上膝上短裙，一雙白皙美腿一覽無遺，現場粉絲真是太幸福啦！

【ITZY】





TWICE 師妹團「ITZY」今年首次參與 MAMA，她們出道不到一年就展開世界巡迴見面會，氣勢驚人，被視為是今年的怪物新人。紅毯上 5 名成員以白色套裝出席，其中除了年紀最小的有娜以 9 頭身褲裝現身，展現超優比例，其他 4 人也不畏低溫秀出長腿，果然是青春無敵。

【MAMAMOO】





實力派女團 MAMAMOO 果然以霸氣外露的「御姊」形象走上紅毯，以黑色為基調的她們性感又帥氣，其中華莎的深 V 西裝更是暗藏心機，外套裡只有一件黑 bra，若隱若現超級誘人。

【GOT7】





GOT7 成員們雖然也打安全牌，身穿黑色西裝展現俐落氣質，但結實身材依舊藏不住，精壯胸膛和手臂像是要從西裝外套炸出來一樣，粉絲們看了都想衝上去啦～

【MONSTA X】





MONSTA X 雖然也以黑色為主，但點綴紅色多了一點聖誕氣息，異材質拼接和豹紋的設計也都有畫龍點睛的效果，看起來更狂野奔放。

【請夏】





請夏被譽為是李孝利接班人，她身穿平口黑色蕾絲禮服搭配豹紋絲巾，下半身的薄紗也讓纖細美腿若隱若現，低調中又充滿成熟的女人味。

【鄭惠成】





韓國女演員鄭惠成以純白繞頸長禮服登場，整個人仙氣滿滿，但亮點還是在胸前深 V 設計，大方展現傲人身材，渾圓半球讓人很難把視線移開啊！

【古力娜扎】





有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎也受邀出席，她身穿銀白色透視禮服，襯托白皙膚色像是會自體發光一般，火辣雙峰也呼之欲出，性感又高貴。

【李洙赫】





李洙赫與金宇彬、金英光、洪宗玄等人合稱為韓國模特兒界復仇者聯盟，他的黑色西裝暗藏許多巧思，例如菱格紋和緞面材質都讓他充滿貴公子氣息，完美身材比例更像是從漫畫裡走出來的人物一樣。

在 Instagram 查看這則貼文 MAMA (엠넷아시안뮤직어워즈) OFFICIAL（@mnet_mama）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 上午 10:29 張貼

今年防彈少年團（BTS）果然又成為 MAMA 最大贏家，囊括「年度專輯」、「年度歌曲」、「年度歌手」、「年度全球偶像」4 項大賞，還獲得了「最佳男團」、「最佳 MV 獎」、「最佳男子舞蹈表演」、「Qoo10最受歡迎男藝人」以及「全球粉絲選擇 TOP10」，總共 9 個獎項的殊榮，可說是上台領獎領到手軟，一起來看看得獎名單吧！

【2019 MAMA完整得獎名單】

在 Instagram 查看這則貼文 MAMA (엠넷아시안뮤직어워즈) OFFICIAL（@mnet_mama）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 4 日 上午 10:14 張貼

年度專輯：防彈少年團《Map of the Soul:Persona》

年度歌曲：防彈少年團〈Boy With Luv〉

年度藝人：防彈少年團

年度全球偶像：防彈少年團

最佳男團：防彈少年團

最佳女團：TWICE

世界表演：MONSTA X

最受歡迎演唱表演：MAMAMOO

最受歡迎舞蹈表演：GOT7

Qoo10最受歡迎女藝人：TWICE

Qoo10最受歡迎男藝人：防彈少年團

最佳男新人：TXT

最佳女新人：ITZY

最佳男藝人：EXO伯賢

最佳女藝人：請夏

最佳演唱表演組合：臉紅的思春期〈Bom〉

最佳演唱表演：少女時代泰妍〈四季〉

最佳MV：防彈少年團〈Boy With Luv〉

最佳男子舞蹈表演：防彈少年團

最佳女子舞蹈表演：TWICE

最佳SOLO舞蹈表演：請夏

國際最受歡迎藝人：Dua Lipa

最佳亞洲新星：WayV

最佳樂隊：JANNABI〈致躊躇不前的戀人們〉

最佳合作：李素羅 feat. SUGA of BTS〈Song Request〉

最佳OST：Gummy〈Remember Me〉（《德魯納酒店》）

年度最佳製作人：方時赫

年度最佳作曲家：Pdogg〈Boy With Luv〉

最佳嘻哈＆現代音樂：Heize 〈She's Fine〉

突破成就獎：SEVENTEEN

全球粉絲選擇TOP10：防彈少年團、SEVENTEEN、G??OT7、TXT、TWICE、ATEEZ、MONSTA X、BLACKPINK、EXO、X1

最佳亞洲藝人：Aimyon（日本）；李榮浩（中國）

文／柯夢波丹 圖／GETTY

2020 PANTONE年度代表色「經典藍」出爐！竟被網友吐槽：好無聊？一秒掌握它簡約優雅的搭配重點

《82年生的金智英》鄭裕美靠「大地色穿搭」擄獲孔劉的心！一窺她私下時髦又簡約的復古文藝造型

