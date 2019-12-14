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《PABLO》聖誕甜點讓人失心瘋　22顆大草莓佈滿蛋糕、還有夢幻白色山莓塔

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▲草莓塔（圖／PABLO）

12月一到，走在街頭突然充滿了濃厚的過節氣氛，讓人更期待聖誕節的來臨！除了各大景點像華泰名店城、中和環球購物中心等都點起聖誕裝飾之外，屏東聖誕節更有每年必報到的好拍美景呀！說到聖誕節，當然也會有各種應景美食，像來自日本的人氣起司塔PABLO 就推出草莓主題的聖誕起司塔，每一款都讓草莓控徹底瘋掉！

PABLO 以半熟起司塔為名，早就是日本大阪的排隊名店。前幾年來台開店引發大批人潮，但後來離開台灣市場，2018年才又以直營形式重返台灣。所以今年12月除了迎來聖誕月之外，剛好也是PABLO 來台一週年，特地推出三樣以草莓口味為主的澎湃起司塔，還有一連串三大超值好禮的優惠活動！

草莓派對聖誕起司塔

▲草莓塔（圖／PABLO）

首先，因應聖誕節推出的起司塔有「草莓派對聖誕起司塔」，原先PABLO 的起司塔就是以獨家技術呈現出「半熟」的烘焙程度，一切開滿滿內餡，是讓人超心動的滋味。這次將經典原味變身「草莓派對聖誕起司塔」，總共有三層內餡，除了經典原味起司塔內餡外，還鋪上一層綜合莓果凍及鮮奶油卡士達，最後再放上令人垂涎欲滴的當令草莓及藍莓。

草莓派對聖誕起司塔

■價格：NT$698元

■12月限定販售

豪華版草莓派對聖誕起司塔

▲草莓塔（圖／PABLO）

草莓控如果對草莓派對聖誕起司塔嫌不過癮的話，可以選擇升級版的「豪華版草莓派對聖誕起司塔」，大手筆鋪滿就像草莓山，光6吋直徑15公分的塔面上就有22顆新鮮大草莓，會不會太擠了些！

■價格：NT$888元

■預購時間：12月1日至12月17日

■12月18日到12月25日之間限定販售及接受提貨，不論是打電話或是在PABLO FB、IG平台私訊訂購都可以！

白色山莓

▲草莓塔（圖／PABLO）

再來是PABLO 經典迷你版的起司塔在聖誕月也鋪上了「雪花海」，這款「白色山莓」在起司塔內餡中再加入覆盆子醬，塔面則淋上煉乳和白巧克力，清爽又甜滋滋的口感就像聖誕節一樣熱鬧！這款迷你起司塔就是最適合聖誕節的甜點啦！

■價格：NT$88元

▲草莓塔（圖／PABLO）▲草莓塔（圖／PABLO）▲草莓塔（圖／PABLO）

而PABLO 一週年的超值活動也不容忽視，首先如果在「豪華版草莓派對聖誕起司塔」的預購期間訂購的話，原價NT$888的起司塔折價為NT$799，同時還能得到另一個大禮，就是「買大起司塔就贈送2020年1月重量級新品【美莓四重奏起斯塔】的5折超值優惠券」一張。至於一週年第三禮則是憑紙本或電子的一週年DM 就能享「PABLO迷你」任選6入售價再折30元的優惠。

【pablo門市資訊 】
■台北信義新光A8 ：台北市信義區松高路12號2樓 (02-2723-7021)
■台中中港新光 ：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓 ( 04-2254-775)
■新竹Big City遠東巨城購物中心快閃店 ：新竹市東區中央路229號B1
■台北站前新光快閃店 ：台北市中正區忠孝西路一段66號1樓(12/12~1/7 首四日PABLO迷你任選買五送一)

文／柯夢波丹　圖／PABLO

【2019回顧】這酒單實在喝的太過癮！「最受酒鬼們讚賞TOP10酒款」全出爐～調酒系啤酒、瓶裝雞尾酒、優格酒全上榜！

來去國境之南過聖誕！《2019屏東聖誕節》打造巨型金色球湖、絕美糜鹿森林，還有街頭最Q限定版聖誕公車亭！

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多流行時尚資訊，盡在《柯夢波丹》

關鍵字：

柯夢波丹, PABLO, 聖誕甜點, 白色山莓塔, 草莓
fashion.net

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