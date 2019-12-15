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《庫洛魔法使》最新夢幻聯名　少女必備小櫻手錶，揪男朋友戴小狼款

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@utreasure_official、u-treasure-onlineshop.jp

經典卡通《庫洛魔法使》推出新版「透明卡牌篇」之後，依舊擁有超高人氣！常和卡通推出聯名商品的日本飾品品牌U-TREASURE，這次再度和《庫洛魔法使》合作，推出最新款聯名手錶、項鍊和戒指，有小櫻、小狼、雪兔&月三種款式，精美的造型重新勾起大家對庫洛魔法使的回憶，粉絲們必須要收藏啊！

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

#手錶系列

小櫻款手錶是很少女的玫瑰金框，加粉紅色錶帶，錶面上有很多小小的櫻花，十二點鐘的位置鑲了顆粉紅寶石，下面則有小櫻的變身器圖案。整支錶浪漫又唯美～小櫻粉絕對要選擇這款。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

小狼款手錶設計靈感來自他常用的符咒「雷帝招來」，框是金色、錶帶是咖啡色，設計上簡單中性，男女皆可用。十二點鐘的地方鑲的是綠寶石，寶石下方有符咒的圖案，錶面下方則是小狼施法時使用的羅盤。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

雪兔&月款手錶設計靈感取自卡通裡雪兔哥的原型「審判者月」，框與錶帶都是質感的銀色，中間十二點鐘的位置鑲了紫色寶石，下方則有雪花和新月圖案，十分優雅。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

手錶系列售價36,300日圓，12/3到12/25可以在日本U-TREASURE官網上預訂。

#項鍊系列

項鍊系列有三款，小櫻款是美麗的櫻花造型，金色項鍊中間鑲了桃紅小鑽，項鍊後面的扣環也別出心裁，掛上了翅膀小吊飾。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

小狼款的設計靈感來自他的羅盤，整條項鍊是金色，羅盤上的繁複圖案和小狼劍上的掛飾都有做出來，項鍊扣環位置則加了雷帝招來符咒小掛飾。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

雪兔&月款是銀色的項鍊，用了雪兔與月的經典象徵圖案雪花和月亮圖案，中間則鑲了紫色小鑽。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

粉紅色的項鍊盒包裝非常精美，上面還印有小櫻變身時的魔法陣圖案，收起來就像個魔法書一樣，項鍊售價19,800日圓，已可以在官網上購買。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

#戒指系列

戒指系列三款造型和項鍊大致相同，只是改成戒指的形式，造型有一些些微調，包裝盒一樣很精美。售價24,200日圓，可以在官網上購買。

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

▲小櫻手錶。（圖／翻攝自u-treasure-onlineshop.jp）

別的牌子也出過和卡通合作的聯名手錶，韓國飾品品牌LLOYD就和迪士尼公主合作推出三款手錶，分別是白雪公主、美人魚和灰姑娘。將卡通角色的特徵融入手錶的設計，讓手錶造型精美又有特色，白雪公主有蘋果般的紅鑽點綴，美人魚款放上幾顆珍珠，灰姑娘款的鑽則用了她的經典代表色淺藍，三款手錶售價59,900韓元。

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關鍵字：

庫洛魔法使, 戒指, 手錶, 項鍊, 日本, U-TREASURE, 聯名, 小櫻
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