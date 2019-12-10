謝金燕時尚好貨超多　大Logo幫高調

▲謝金燕穿MSGM Logo長版T恤，5500元。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

「姐姐」謝金燕雖然對私生活很低調，但對時尚關注度絕對不輸任何女明星，除了征戰紐約、倫敦、米蘭與巴黎4大國際時裝周，身上行頭也深具話題性。近日她力挺陳建州到籃球隊寶島夢想家的彰化主場當神秘嘉賓，身上的黑色長版T恤便是出自初登台的義大利高端潮牌MSGM，最流行的單品不能少。

▲謝金燕秀滿額送的MSGM台北版豹紋絲巾，12月底於SOGO復興館開幕的新店也會推出。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

MSGM創立至今邁入10周年，雖然在時尚圈仍屬「年輕」品牌，但擅長異材質或不同花色的大膽拼接，收服不少潮人，而入門首選單品正是大大的MSGM Logo T恤、衛衣或毛帽等，Logo魅力還延伸至包款，讓M字成為包上最搶眼的裝飾。

▲MSGM Logo圍巾（左）9,800元，黑色Logo毛帽4,300元。（圖／品牌提供，以下同）

▲MSGM粉色M字腰包（左）28,300元，紅色M字圓筒包17,300元。

Logo風潮大行其道，而英國設計師品牌Paul Smith雖然沒有高調的Logo，但光靠標誌性的彩色條紋已足夠辨識，是每一季都有的經典設計，今年冬裝為女性推出彩條針織上衣與圍巾，在普遍深色系的冬季穿搭中格外亮眼。

▲Paul Smith女裝彩條針織上衣（左）27,500元，Paul Smith彩條圍巾4,500元。