fb ig video ETtoday search mobile

謝金燕時尚好貨超多　大Logo幫高調

> >

▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)

▲謝金燕穿MSGM Logo長版T恤，5500元。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

記者陳雅韻／台北報導

「姐姐」謝金燕雖然對私生活很低調，但對時尚關注度絕對不輸任何女明星，除了征戰紐約、倫敦、米蘭與巴黎4大國際時裝周，身上行頭也深具話題性。近日她力挺陳建州到籃球隊寶島夢想家的彰化主場當神秘嘉賓，身上的黑色長版T恤便是出自初登台的義大利高端潮牌MSGM，最流行的單品不能少。

▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)

▲謝金燕秀滿額送的MSGM台北版豹紋絲巾，12月底於SOGO復興館開幕的新店也會推出。（圖／翻攝jeanniehsieh___bbb IG）

MSGM創立至今邁入10周年，雖然在時尚圈仍屬「年輕」品牌，但擅長異材質或不同花色的大膽拼接，收服不少潮人，而入門首選單品正是大大的MSGM Logo T恤、衛衣或毛帽等，Logo魅力還延伸至包款，讓M字成為包上最搶眼的裝飾。

▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)

▲MSGM Logo圍巾（左）9,800元，黑色Logo毛帽4,300元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)

▲MSGM粉色M字腰包（左）28,300元，紅色M字圓筒包17,300元。

Logo風潮大行其道，而英國設計師品牌Paul Smith雖然沒有高調的Logo，但光靠標誌性的彩色條紋已足夠辨識，是每一季都有的經典設計，今年冬裝為女性推出彩條針織上衣與圍巾，在普遍深色系的冬季穿搭中格外亮眼。

▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)▲▼謝金燕MSGM 。（圖／翻攝謝金燕IG,品牌提供)

▲Paul Smith女裝彩條針織上衣（左）27,500元，Paul Smith彩條圍巾4,500元。

關鍵字：

謝金燕, MSGM, Paul Smith
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

林志穎靠溫濕度計創不老傳奇　判斷對的護膚品保娃娃臉

林志穎靠溫濕度計創不老傳奇　判斷對的護膚品保娃娃臉

麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳

麥當勞出薯條襪子、大麥克包包超可愛！跨足時尚圈　300元起跳

凱特大膽紅配綠　聖誕風服裝全斷貨

凱特大膽紅配綠　聖誕風服裝全斷貨

身兼極限運動好手的華裔導演太有才　代言沛納海繼續冒險 美第一夫人18萬亮黃斗篷上身　見英女王搶風頭 Melody穿15萬元的泰迪熊大衣禦寒　關穎、席琳狄翁也有一件 這支米奇筆要107萬元！　萬寶龍書寫工具致敬華特·迪士尼 「國民老婆」出門不敢邋遢　吳卓源戴浪琴表裝時尚 林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款 楊一展沒變心　愛賽車錶始終如一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面