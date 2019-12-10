HOT・Stuff／OFF-WHITE彩色膠帶別注系列開賣！　萬元有找入手新鞋

▲OFF-WHITE獨家別注系列全球僅在台北、新加坡、雅加達及吉隆坡4間專賣店販售。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

潮流話題王OFF-WHITE c/o Virgil Abloh™宣布今日（12／10）在全球四個門店開賣「YOURS TRULY」獨家別注系列，其中位於台北文華東方的專賣店內就有引進該別注系列，不到萬元就能入手鞋帽配件，相當值得入手。即刻衝往專賣店，手刀打包吧！

▲漁夫帽是其中一款萬元有找單品。（圖／品牌提供）



「YOURS TRULY」別注系列比以往任何系列更加活潑，除有黑與白的常見配色之外，更加入鮭魚粉的配色讓整體感覺更加活潑，並用「彩色膠帶」詮釋品牌經典圖騰，為黑底的連帽衛衣、水洗牛仔短褲注入更鮮活的色彩，破格的設計比以往任何時刻更加俏皮。

▲「彩色膠帶」的設計細節，讓整體視覺效果更活潑。（圖／品牌提供）



彩色膠帶也出現在最低單價的拖鞋上，白底的拖鞋加入彩色箭頭LOGO，以及寫著「RIGHT」和「LEFT」的字樣，讓簡約的設計不那麼平凡無趣，而多了一點能仔細研究的細節。

▲萬元有找的單品還包括這雙白色「彩色膠帶」拖鞋。（圖／品牌提供）



YOURS TRULY是該別注系列的重點標語，系列中加入圓形的OFF圖騰結合「藍色膠帶」作為重要視覺串連，藍色膠帶的趣味設計，讓貫穿別注系列的此符號更鮮活，也有了OFF-WHITE一如往常的叛逆風格。

▲「藍色膠帶」讓此別注系列「YOURS TRULY」標語的形象更加鮮活。（圖／品牌提供）



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OFF-WHITE「YOURS TRULY」獨家別注系列，售價介於新台幣7,200元至2萬4,300元之間，最低單價的單品為白色拖鞋與黑色漁夫帽，最高單價的單品為黑色短袖襯衫。

▲黑色短袖襯衫是此系列單價最高品項。（圖／品牌提供）



▲白色T恤，售價NT$10,900元。（圖／品牌提供）