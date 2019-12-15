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梅根打敗凱特王妃奪冠！2019十大最具影響力時尚人物　韓星Lisa也上榜

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編輯／Duke　圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter

知名時尚平台Lyst每季度都會利用平台數據與搜索量來統計品牌的聲量與熱度，於是才有年度十大單品排行榜的誕生，不過，除了單品排行外，Lyst也公布了十位在時尚圈最有影響力的人物，其中包括梅根（HRH The Duchess of Sussex）、怪奇比莉（Billie Eilish）以及Blackpink的Lisa都進入了此次的榜單喔！

1.梅根（Meghan Markle）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

身為英國王室的一員，梅根自然會成為注目焦點，因此她所穿的服飾其搜索量幾乎都會爆增，像是她著用J.Crew的短裙後，該品牌的搜索量便增加102％，由此可見梅根冠軍寶座絕對是當之無愧。

2.堤摩西柴勒梅德（Timothée Chalamet）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

年僅23歲的堤摩西柴勒梅德，早在2017年就獲得奧斯卡金像獎最佳男主角的提名。而他於今年金球獎上，以全黑套裝搭配Louis Vuitton（LV）圍兜點綴，成為了男星中的最佳突圍造型之一，前途無可限量。

3.贊達亞（Zendaya）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

演出《蜘蛛人：返校日》「MJ」一角爆紅的贊達亞，在Met Gala走紅毯時，以一身Tommy Hilfiger亮灰色長袍出席，使得該品牌的搜索量增長54％。

4.怪奇比莉（Billie Eilish）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

僅有17歲的怪奇比莉，目前已有自己的品牌Blōhsh，其中，她在今年暑假多次著用螢光綠的單品後，該色調的搜索量立刻上升了69％，同時，由於她的IG追蹤人數超過4,000萬，所以在IG標註bbcicecream後，其搜索量也爆增了211％。

5.卡蒂B（Cardi B）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

卡蒂B在9月的巴黎時裝周上是最具影響力的女星之一，而她身上穿的Chanel、Thom Browne、Richard Quinn服裝是巴黎時裝周最常被談論的造型。

6. Blackpink Lisa

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

近年來大紅大紫的南韓女團Blackpink一共有四位成員，而Lisa是IG最多追蹤者的K-Pop偶像，當時她發布了多則背著Celine Triomphe Bag的穿搭照後，該包款的搜索量增長了66％。

7.凱莉珍娜（Kylie Jenner）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

凱莉珍娜的時尚度不在話下，而她個人的美妝品牌也是賣得嚇嚇叫，其中，她在出席小賈斯汀（Justin Bieber）與海莉（Hailey Baldwin）婚禮時，因違反客人的服儀規定，反而獲得比新娘更多的搜索量。

8.莉佐（Lizzo）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

出道數年的美國歌手莉佐，目前已經累積一定的歌迷數量，因此她標誌性的緊身連衣褲的搜索量也上升28％，並且自9月以來，莉佐一直是時尚的熱搜關鍵字。

9.哈利史泰爾斯（Harry Styles）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

哈利史泰爾斯曾是超夯團體一世代（One Direction）的一員，自從他以單耳耳環出席Met Gala後，耳環的搜索量比起五月增加了28％。

10.比利波特（Billy Porter）

▲10大最具影響力時尚人物。（圖／達志影像、翻攝自IG@lalalalisa_m、@tchalamet、@billieeilish、@iamcardib、@kyliejenner、@lizzobeeating、@theebillyporter）

如果單論紅毯最佳造型比利波特絕對是前五名，因為他在奧斯卡頒獎典禮上穿了設計師品牌Christian Siriano的超大蓬鬆裙訂製燕尾服，使得該設計師的搜索量於24小時內增長了101％。

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

Lyst, 時尚圈, 最有影響力人物, 梅根王妃, 怪奇比莉, Blackpink, Lisa, TimothéeChalamet, 奧斯卡金像獎, Zendaya, 蜘蛛人, CardiB, KylieJenner, Lizzo, 哈利, BillyPorter
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