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加薪談判別傻傻用離職威脅　看準兩個時機點談最容易成功！

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▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

文／威廉　圖／示意圖／翻攝tvNdrama IG

想要升遷加薪，千萬別拿離職來威脅。

「過年後老闆要是沒幫我加薪到六萬，我就提辭呈。」

K向來對自己工作能力很有自信，從老同事口中轉述這句話時我並不意外。在場人士聽到名不見經傳的同行一開始就要求薪資六萬，不管麻辣鍋裡還有涮到一半的雪花牛，放下筷子，開始你一句我一句地打探起K的背景。得知他既不是名校畢業，也沒有名牌公司加持履歷，英文不好，五年不到的年資在不景氣的媒體產業，還能開口要求高薪，便大膽斷言這位傳說中的K絕非常人。

每個人對於工作的追求不同，付出勞務想換得的未必是快樂，功利主義沒有錯，時機成熟追求更好的待遇跟職位也理當應該。

升遷跟加薪是條件交換，追求的是雙方合意的結果，這樣的過程是談判，凡談判就得靠技巧，不是威脅。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

動不動就提離職，或擺態請對方另請高明，聽起來刺耳又不留商量空間，這叫威脅。習慣出言威脅的人多少都有恐怖情人體質，你死我亡的威脅只會換來極端結果。但職場不是賭場，資方跟勞方永遠不會是對等關係，乍聽之下煞是灑脫，其實是最沒勝算的下下策。就算當下如願，很有可能只是當下而已。

我曾被自己的貪心吞噬，當時打定主意離職，新的工作早就談好，看準主管會慰留，故意獅子大開口要求加薪一萬，好讓他知難而退。沒料到主管居然答應，以互作退讓為由砍了兩千，加薪八千遠高於業界行情，當下的我不留說不過去；好景不常，三個月後，我從一場人事異動中壯烈犧牲，主管找到新人來取代我的工作，原本要去的單位早就逾時不候，最終兩頭空。

當時多希望自己在場，吐K一句：「六萬！你憑什麼啊？」

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

但畢竟都離職了，我沒特別追問後來K的加薪究竟有沒有成功。聽前同事說老闆重用他，視為左右手，應該就成功一半。然而，光把自己看得很重沒用，這也是很多人談判的盲點，眼界太窄、錯估情勢。體制內每一個人都很重要（不重要的就是冗員了），每個職位所分配到的人事費用不同，基層員工取決於產值， 管理階層則視能夠承擔所交付的責任而定。

升遷加薪的首要條件是交出穩定的工作表現，有能力封頂之後，下一步再進入談判。曾有同事辛苦一整年換來加薪五百的慘案，遇上摳門老闆就要主動證明你值得更好的待遇。

努力程度自由心證，如果長時間沒受到拔擢、調整薪資， 此時的溝通絕對合情合理。正常來說，公司會明文訂定人事制度，若運氣沒那麼好，所在的公司習慣曖昧處理的話，那就轉為主動詢問條件，當面開不了口就用溫婉又積極的郵件來說明意圖。

有幾個不錯的時機點適合開口。近一年來有傑出表現，年中或年末考核拿得出好成績，主管便能順水推舟幫你加薪；或是部門內有人離職，遇上工作調度的陣痛期，趁著人事洗牌很有可能晉升調薪一次到手，但能否肩負更重要的責任， 化主管的危機變轉機，都是成事與否的關鍵。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

把那句「憑什麼」拿來問自己，時時省視，即便我現在離開體制靠接案維生， 這句話仍是談判之前的自我評估。任何合作關係都是如此，要彼此認定值得，關係才有辦法長久。

先秤秤自己斤兩，不足之處再努力補齊，若是卡在主管，一定要先嘗試良性溝通，問出方向之後就要有心理準備，接下來辛苦是必然的。將會有一段時間， 薪資會像胡蘿蔔般，利誘你加速前行，此時切勿心急，要給彼此一點時間，驗證自己能力足以勝任，同時也測試主管與公司的誠信。

能夠心無旁騖地全力前行，絕對有好無壞。結局若不如預期，可別覺得喪志，或許現在的職務規格與你不符，短時間內要是能抱持積極態度，潛能肯定會大爆發，到別的公司稱王都有可能，因禍得福。

▲▼ 。（圖／翻攝tvNdrama IG）

職場求生法則

工作上一旦到了自認沒問題的階段，想升遷加薪請主動詢問主管條件，用能力外加努力來爭取，千萬別用離職來做為威脅。要走就走是一種骨氣，慰留很可能只是拖延之計，沒走成的下場，通常是逮到機會就頭一個趕走你。

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【書籍推薦】

▲▼ 。（圖／悅知文化）

★書名：最後下班的人，先離職

★作者：威廉

★出版社：悅知

★出版日期：2019年4月22日

★建議售價：新台幣320元

fashion.net

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