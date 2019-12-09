海洋專家愛戴寶鉑五十噚錶　辦展秀保育成果

▲寶鉑進駐高登鐘錶台北老爺形象店。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

高登鐘錶台北老爺形象店新開幕，為亞洲地區第25間、首家街邊店，瑞士名錶寶鉑（Blancpain）進駐，雙方首波合作舉辦寶鉑心繫海洋展覽，完整闡述傳奇錶款五十噚的誕生故事，以及品牌多年來參與海洋保育的成果，逛一趟新錶店，就能理解寶鉑保護超過300萬平方公里海域的豐碩成果。

▲寶鉑於高登鐘錶台北老爺形象店舉辦寶珀心繫海洋展覽。（圖／品牌提供，以下同）

▲五十噚系列飛返計時碼錶。

創立於1735年的寶鉑，是世上最古老的錶廠，1953年推出的五十噚腕錶是品牌代表作，催生者是當時熱衷潛水運動的執行長Jean-Jacques Fiechter，恰好同時間法國海軍剛組成戰鬥潛水隊，Robert Bob Maloubier上校及ClaudeRiffaud上尉於1952年著手尋找適合出任務的腕錶，聽聞Jean-Jacques Fiechter正在法國南部進行腕錶潛水測試，於是展開合作，催生出五十噚錶，並列為法國戰鬥潛水隊員的標準裝備。

▲寶鉑1953年推出第一只五十噚腕錶。

▲五十噚系潛水自動腕錶，500,000元。

今日五十噚系列腕錶仍是寶鉑的主力，成為今日海洋學家、探險家與水下攝影師的重要配備之一，聯手專家保育海洋，成為首個贊助《國家地理》計畫的機構，保護超過300萬平方公里海域；品牌同時贊助身兼海洋科學家與攝影師的Laurent Ballesta的調查任務，心繫海洋以行動支持，也讓錶款繼續發光。

▲國家地理學會探險家Enric Sala博士在俄羅斯Franz Josef Land研究，戴五十噚錶款下水。