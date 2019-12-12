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節日不往外跑也很好　「6個」心境轉變代表你已經長大

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▲▼「6個」心境轉變代表你已經長大 。（圖／Unsplash）

▲不隨波逐流，學習把自己感受放在第一位，是愛自己的表現。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

下班只想回家放空、懶得認識新朋友只願意和老友聚會，不再為了節日而瞎忙，隨著自己心意不想迎合別人，以下6個心境轉變，代表你已經長大。

1.不再為了節日而瞎忙

以前總是為了節日而瞎忙，總覺得要和三五好友一起相揪玩樂才算是慶祝。現在節日反而想回家好好休息，在家點個外送加追劇也很享受。

▲▼「6個」心境轉變代表你已經長大 。（圖／Unsplash）

2.享受一個人的自由

以前總是急著想脫單，沒有另一半的生活覺得很難熬，隨著心境轉換反而覺得自己一個人也很好，與其要迎合別人，順著自己的心意過，反而更自由快樂。

▲▼「6個」心境轉變代表你已經長大 。（圖／Unsplash）

3. 睡覺很重要

以前總把睡眠放在最後，夜生活多多益善無妨，即便是玩到早上再去上班也OK，現在則認為補眠第一，有時間就要多休息，歡樂什麼都是假的，只有健康是真的。

4. 把家人放在第一

以前總是把另一半和好友放在前頭，家人永遠墊後，認為他們永遠不會離開身邊。長大才意識到家人才是最重要，如果有餘裕會想多花時間陪伴他們，創造更多的回憶。

▲▼「6個」心境轉變代表你已經長大 。（圖／Unsplash）

5.伴侶性格最重要

以前挑選另一半總是外貌取向，只要不順眼就直接OUT，現在挑選對象反而覺得合得來最重要，經濟條件也是考慮的條件，畢竟外表不能當飯吃。


6.懂得理財重要性

年輕時總是衝動購物，每個月把薪水花光是常有的事情，現在反而會未雨綢繆，願意把多餘的錢守住，日後轉職或是臨時支出都可用得著。

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關鍵字：

長大, 心態, 成熟, 心靈成長
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