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BV邁阿密開幕24小時餐廳　坐在「金色巴士」內大口咬漢堡好有Fu

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▲▼ 。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲BV近期積極進攻「美食行銷」領域，透過食的體驗宣揚時尚品味。（圖／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

義大利精品BOTTEGA VENETA（BV）自從新任創意總監Daniel Lee上任後，有諸多破格行銷手法，舉例來說在日本精品店內開幕全球首間咖啡廳，又或者現正在邁阿密開幕快閃餐廳，看得出來他也深知現今「美食行銷」的重要性。

位於邁阿密海灘的11th Street Diner以往就是旅客必訪餐廳之一，BV在邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）期間與該間餐廳合作，掛上BOTTEGA的霓虹燈牌，並把餐廳招牌的巴士外觀刷上金漆，小小改頭換面後，限期至12／14止開幕24小時營業的Bottega Diner快閃餐廳。

▲▼ 。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲BV在巴塞爾藝術展期間與餐廳合作，掛牌開幕限時餐廳。（圖／品牌提供）

Daniel Lee邀請旅人們走進這間具有Art Deco風格的Paramount餐車上用餐，「感受美式經典與金色義式奢華的有趣碰撞」。

原先就24小時營業的餐廳，在BOTTEGA快閃餐廳營業期間也會一如以往的24小時營業，並繼續提供深受歡迎的經典菜單如特色奶昔、漢堡等，但餐廳內的設備如紙吸管、餐巾紙、咖啡杯、牙籤旗、火柴盒，都將印上Bottega品牌標識。如有機會造訪，絕對要狂拍一番。

▲▼ 。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲▼ 。（圖／BOTTEGA VENETA提供）

▲該間餐廳招牌的巴士外觀，刷上金漆，改頭換面成奢華風格。（圖／品牌提供）

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會選在邁阿密開幕快閃餐廳是由於Daniel Lee操刀設計的邁阿密精品店開幕，且由於正值巴塞爾藝術展期間，於是Daniel採用開幕快閃餐廳的方式，宣揚他「活在當下」（living in the moment）的設計理念。

關鍵字：

BOTTEGA VENETA, BV, Art Basel, 巴塞爾藝術展, Daniel Lee, BOTTEGA DINER, 餐廳
fashion.net

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