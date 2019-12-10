fb ig video ETtoday search mobile

面對感情時最不喜歡主動的3大星座！天秤閃躲高手、摩羯愛面子

> >

▲面對感情最不主動3星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

每個人面對感情時的態度和積極度都不一樣，有些人是一腔熱血，喜歡主動示好追求、積極為自己製造各種機會，就算受傷都沒關係；但也有人是被動消極派，寧願默默等待，或期待對方主動一點，像是以下這3個星座，無論是怕被拒絕丟臉或怕麻煩，總之就是非常不喜歡跨出主動那一步，溫吞到讓人生氣氣。

▲面對感情最不主動3星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

處女座

很注重各種細節的處女座是出了名的完美主義者，對待任何事都很謹慎又小心翼翼，面對愛情時也是一樣，要求很高且寧缺勿濫，沒有遇到符合自己理想的人，寧願讓感情空窗，也不願意將就，隨便談戀愛，再加上個性上容易多愁善感，處女不太會主動表達自己的感情，往往是默默在一旁等待，希望對方能採取主動。因此，許多處女即使遇到喜歡的人，也會因為過於小心、思慮過多而錯失良機。

▲面對感情最不主動3星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

天秤座

善於交際的天秤座很容易跟人成為朋友，不論是同性或異性，他們都能處得很愉快，但一旦他們察覺對方喜歡上自己，他們就會慌了手腳，開始不知道該怎麼跟對方相處，反而想辦法拉開雙方距離。因為天秤過於追求平衡，什麼事都思考得很謹慎，容易把事情想得太複雜，除非你能以自然的方式接近他，並讓他感到自在且有安全感，不然他們就會開始各種閃躲，更別提主動面對感情。

▲面對感情最不主動3星座。（圖／翻攝unsplash、pexels）

摩羯座

個性嚴謹踏實的摩羯座，不僅是工作上謹慎，連對待感情也是深思熟慮，小心且保守，就算碰到喜歡的人，他們也不太會主動出擊去追求，一方面是不確定對方是否也對自己有好感，怕自己會被拒絕、吃閉門羹；一方面是怕自己條件不夠好，配不上對方。因此，愛面子的摩羯寧願採取暗戀的方式，默默守在心儀對象身邊，也不敢向前一步，主動追求自己的愛情。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

星座, 十二星座, 愛情, 感情, 兩性, 戀愛, 運勢, 主動, 不主動, 天秤, 摩羯, 處女
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」

林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」

情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

黑金野餐籃限量300個太欠收！麥當勞Ｘ王大仁最狂聯名　還有牛皮紙袋要搶

黑金野餐籃限量300個太欠收！麥當勞Ｘ王大仁最狂聯名　還有牛皮紙袋要搶

秋冬底妝卡粉、難服貼？彩妝師教妳4招　消滅乾紋、打造水嫩透亮肌 「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 PANTONE 「經典藍」可以喝！聯名茶飲泡開變色　網驚：一言難盡 陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」 小資無痛入手！香奈兒全新「香氛護髮油」比噴霧更持久 越畫顏值越低？化妝新手常犯的6大NG地雷　鼻影修容變如花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面