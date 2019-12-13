女生脫單必學！6個超強「曖昧訊號」，對象手到擒來

▲女生想要脫單並不難，學會投放曖昧訊號就沒錯。（圖／Unsplash，以下同）

編輯/ Lily

月底的聖誕節即將來到，眼看身邊都是雙雙對對情侶，其實也好想脫單。若是身邊有不錯的男生，也可以給他一點點暗示，以下幾種曖昧訊號讓你把他吸引過來。

1.增加四目交接機會

當兩人在聊天的時候，請自然並專注看他的眼睛，利用眼神攻勢不經意電他，聊天時請適當的給他一些回應，釋放一點點好感，給他勇氣讓他主動追求你。

2.聊天正熱時見好就收

曖昧時的聊天最撩撥人心，一來一往的聊天當然能加分，但一段感情的經營需要細火慢燉，記得在聊天正熱時要適時打住，營造鋪陳明天再繼續聊天的機會，讓男生有點摸不清楚你，反而更想了解靠近。

3.不經意拉近身體距離

當聊天互動時，不經意拉近距離，像是不小心碰他的手臂，或是講到好笑的時候，撒嬌式的推他一下，有時候感情就會在近距離時升溫。你也可以藉著他的反應來了解，他到底對你有沒有意思。

4.自然撩撥頭髮

頭髮是女生最勾人的武器，許多男生就喜歡女生輕撥頭髮樣子，更有人是馬尾控，尤其喜歡女生露出頸部線條的性感模樣，兩人互動時不經意的撥髮，他極有可能被你不小心電到。

5. 微露肌膚穿搭

男生本來就是視覺動物，除了把臉上妝容打理好，穿搭更是大學問。落落大方的穿搭絕不會出錯，要吸引目光就得靠「微露」技巧，像是露出鎖骨、頸部、雙腿，都可以帶來遐想，絕對有加分效果。

6. 常常讚美鼓勵他

別以為男生外向，有些內向的比女生還需要鼓勵，女生可以做球給男生，例如請他幫忙，然後藉此機會誇讚他，並和他道謝，能滿足他大男人的感覺。再遲鈍的男生也能靠這招打動他的心。

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