冬天嘴唇老是乾裂又破皮？3大護唇關鍵擺脫深紋暗沈　從此水嫩彈潤

▲每到乾冷冬季，嘴唇就容易乾裂脫皮，掌握3大護唇重點就能恢復水嫩美唇。（圖／翻攝IG@wow_kimsohyun、@alilouss）

記者張毓容／台北報導

每到秋冬，除了肌膚會變得乾燥缺水，嘴唇也開始容易脫皮或乾裂，甚至你可能會發現，唇部肌膚變得很粗糙、容易起死皮，唇紋變深或是唇色越來越暗沈，而這些除了是唇部肌膚太過乾燥之外，還可能有唇部角質堆積、沒注意防曬等多種原因造成的。

比起大家常關注的兩頰，其實唇部肌膚才是臉部最乾燥的部位，因為嘴唇本身沒有皮脂腺，角質層厚度也只有臉部肌膚的1/3，無法有效幫助防止水分散失、阻擋紫外線傷害和隔絕外在刺激，讓雙唇比起其他部位肌膚更為敏感脆弱，加上冬天氣候較乾燥，若又沒好好注意水分補充和保養，就容易發生乾燥不適問題。因此，想解決冬季唇部問題，除了勤補護唇膏，還要從防曬、溫和去角質＋深層護唇和避開不當成分等3個重要關鍵多管齊下，才能擁有水潤嫩滑的美唇。

嘴唇也需要防曬



現代人的防曬觀念比起以前好了許多，越來越多人了解到防曬對於肌膚防護和抗老的重要性，就算沒有上妝習慣，也都會為肌膚擦上防曬產品，但其實，除了臉部肌膚需要防曬，唇部也很需要防曬！因為嘴唇角質層更薄，更無法阻擋紫外線的傷害，尤其是需要長時間待在室外的人，挑選護唇膏時，最好挑選有防曬係數的產品，保護雙唇避免老化和暗沈問題。

▲定期幫嘴唇溫和去角質並搭配厚敷唇膜，能讓雙唇恢復柔嫩狀態。（圖／翻攝IG@esteelauderkr）

每週去角質＋深層護唇



除了日常使用護唇產品為保護唇部，每週可幫唇部溫和去角質，幫助去除死皮，塗抹唇彩時上色也能更均勻、不易起皮卡色。去角質時，可先用熱毛巾熱敷唇部，幫助軟化角質層，再用沾了溫水或熱水的棉花棒輕輕推掉死皮，接著厚塗一層唇膜或護唇膏，用指腹輕柔繞圈按摩，再貼上一塊保鮮膜並蓋上熱毛巾敷個3～5分鐘，就能讓雙唇恢復柔嫩Q彈狀態。

▲DHC 純欖護唇膏-迪士尼明星限定系列，NT$350。（圖／品牌提供）

護唇品最好避開2種成分



另外，挑選護唇膏時可建議避開含有「薄荷醇」或「樟腦」等成分，這些可能會造成肌膚發言，讓唇部更乾燥，最好挑選無香精且成分天然的護唇膏，不僅能降低肌膚刺激的發生，也能有更好的護唇效果。

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