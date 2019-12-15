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女生會愛上的行李箱！打開看見粉紅驚喜　軟袋能掛瑜伽墊大加分

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▲▼ TUMI,SAMSONITE 。（圖／公關照）

▲Tumi Holiday霓虹粉限定系列加入粉紅色細節點綴。（圖／Tumi提供）

記者陳雅韻／台北報導

對於旅行與生活時尚用品品牌TUMI的印象仍停留在「黑色」、「商務」等關鍵字，那可就落伍了，近日推出Holiday霓虹粉限定系列，很明顯是為追求質感、又希望有些活潑元素的女性而設計，包括行李箱、旅行袋、電腦包、後背包等5款新作，細節處點綴粉紅細節，低調展現女人味。

▲▼ TUMI,SAMSONITE 。（圖／公關照）▲tumi 。（圖／公關照）

▲Tumi女士系列19Degree 24吋旅行箱（左）27,800元，內裡是淺淺的粉紅色。（圖／Tumi提供）

TUMI Holiday霓虹粉限定系列的19 Degree PC行李箱，箱體是帶有光澤感的灰黑色，行李吊牌與拉鍊則以粉紅裝飾，打開箱子連內裡都是淺淺的粉紅色，而整體為輕量化設計，讓女性出遊時不費力；輕旅行則可使用Charlotte旅行袋，內部有筆電專屬隔層，還有鞋子、水瓶以及手機的專屬內袋，外部織帶設計可方便攜帶瑜伽墊，因此也能作為運動手提袋。

▲▼ TUMI,SAMSONITE 。（圖／公關照）

▲Tumi Holiday系列Charlotte旅行袋19,900元。（圖／Tumi提供）

尋找漂亮且輕量行李箱的女性另一選擇為Samsonite，旗下運用專利 Curv® 科技材料製成的Lite-Box系列，箱體與內裡融合為一，不僅內部空間能完全被運用，其重量也相當輕盈，20 吋的登機箱只重 2.2公斤，最大尺寸 30 吋也僅 3.5公斤，有傳統黑、灰、藍色之外，另外推出亮眼的紅色。

▲▼ TUMI,SAMSONITE 。（圖／公關照）

▲Samsonite Lite-Box 30吋登機箱，26,200元。（圖／Samsonite提供）

關鍵字：

TUMI, 行李箱, Samsonite
fashion.net

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