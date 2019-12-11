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【奧斯塔羅】測你目前的壓力指數有多高？

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▲目前的壓力指數？。（圖／奧斯塔羅提供）

奧斯老師常說
人活著就有壓力存在
只是看我們如何調適與解決而已

今天就和奧斯一起來看看
目前的壓力指數有多高！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選到這組牌的朋友，你給自己的壓力挺高的，這樣的牌組代表壓力與勞累，奧斯要說目前的壓力稍稍讓你喘不過氣了，而這樣的壓力多半都是你自己造成的，因為你是個要求自我的人，對你來說要就做到好，所以在這樣的狀態下，你容易累積不少壓力。另外，你會這樣逼策自己，有一部分是你不喜歡落人口舌，寧可累一點把事情做好也不要被人說閒話喔！

牌ll

選到這組牌的朋友，你的壓力不算太低，因為活在這世上怎麼可能沒有壓力存在呢？然而，面對壓力你算挺認份的，儘管有時你覺得煩躁或是勞累不堪，當然這樣的狀態不會存在太久，因為你是個先苦後甘的人，寧可在接到工作或是任務時，就趕緊完成，畢竟，你最討厭的就是將事情壓縮到臨界點後，最後卻做不出來的壓力感囉！

牌lll

選到這組牌的朋友，你算是沒什麼壓力的人，當然不是說沒有壓力或是工作很輕鬆，只是你排解壓力的速度滿快的，對你來說，每當遇到壓力或勞累時，你只要約姊妹或是朋友出去喝個幾杯後，壓力狀況很快就會調適好，雖然你不是那種有壓力就得找上朋友的人，只是你習慣將事情處理完，再找上朋友抱怨一番，所以抱怨完就會沒事囉。

牌lV

選到這組牌的朋友，你不是那種會給自己壓力的人，因為你天生就沒有壓力，對你來說，事情一定要做好，並且遇到壓力時，你還是會努力的完成，但不會將自己逼得太緊，因為你不是百分百的完美主義者喔！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅, 壓力
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