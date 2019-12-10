【奧斯塔羅】與目前的另一半有機會開花結果嗎？

談上戀愛

有許多人會思考

和目前這對象有沒有機會開花結果

所以今天就跟著奧斯老師

一起來看看

和這對象能修成正果嗎？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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選到這組牌的朋友，要和目前的對象開花結果機會比較低，這樣的牌組代表沉澱與休息，所以奧斯老師不得不告訴你，目前這對象還在思考是否能與你長遠走下去，但現階段對方還有沒太多的想法，不過，抽到這組牌也別太悲觀，因為對方還在觀察期，因此接下來面對感情狀況與問題，你就要多多努力，可別因為這樣就放棄囉！

牌ll

選到這組牌朋友，奧斯要恭喜你，這樣的牌組代表成功與慶祝，因此目前這對象挺有機會可以步入人生的下一個階段了，不過，這樣的牌組也有著行動力與熱情，但少了點理性，所以面對人生大事時，奧斯建議你要多多觀察兩人的價值觀與未來想法，可別一時沖昏頭就步入禮堂了。

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選到這組牌的朋友，要稍稍留意一下，奧斯會說要和這對象長遠發展下去，機會是比較低的，這樣的牌組代表爭議與意見的磨合，因此這段感情似乎還有滿多想法與觀念需要溝通，若真要開花結果，可能就要辛苦許多了，畢竟，一段感情要長遠的發展下去，除了雙方目標相同之外，兩人之間的個性或想法都會是需要調整的重點，所以抽到這張牌的朋友，面對目前這段感情，可就要再多努力一點囉！

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選到這組牌的朋友，奧斯要恭喜你，這樣的牌組代表理想的方向與朝目標前進，看起來對方對目前這段感情，抱持長遠走下去的想法，當然奧斯還是要說，兩人的感情還是需要一起努力，接下來就要構築彼此未來的藍圖，並且體諒彼此，因為感情的開花結果，不代表永恆的幸福，若你真打算和這對象長遠發展下去，那就要好好努力維持，才不會在愛情世界裡怠惰下來喔！

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