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CELINE超美小巧珠寶只在一家店獨賣！包包牆讓人想搜刮一波

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▲CELINE全新概念的店裝，在微風廣場開幕。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導　圖 / 記者林明瑋攝、品牌提供

CELINE在Hedi Slimane執掌後改變了服裝風向，全新店裝也在台北微風廣場曝光，以「原石」為重要元素，色系冷調但沒有距離感，展示的方式很有特色，吊高的框架裡放了一雙鞋、整面的「包包牆」令人想全部帶走，並獨家販售珠寶系列，走進店裡一定會逛得不亦樂乎。

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE在微風廣場的新店，是全新、屬於Hedi Slimane的風格，包包牆好吸睛。

現代主義、極簡建築風格，是Hedi Slimane為店舖內裝設定的主軸，空間裡有粗糙的石灰岩牆面、從法國運來的奶白紋理交錯黑色花崗岩，地板則是辛巴威黑崗岩，陳列架的鏡面反射，製造時髦俐落效果，在洗鍊的線條與色彩下，更能凸顯服裝、配件等商品。

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲店內有許多風格獨具的椅子以及創意總監Hedi Slimane選的書。

多個造型各異的椅子放在不同角落，旁邊跟著小櫃子，裡面是Hedi Slimane親自挑選的書籍，變成了很有氣氛的擺設，逛累了休息一下，一點都不為過。

▲CELINE早春。（圖／品牌提供）

▲CELINE早春。（圖／品牌提供）

▲CELINE早春。（圖／品牌提供）

▲白金鑲鑽耳環25,500元（單只）、黃金鑲鑽耳環23,500元（單只）、黃金黑鑽手鍊26,500元、黃金鑽石手鍊 29,500元、黃金及黑鑽耳環18,000元（單只）、白金及鑽石耳環23,500元（單只）。

只在微風廣場店內獨家販售的珠寶系列，以白金、黃金、鑽石打造，俐落洗練的線條讓人一眼愛上，無論耳環、項鍊或手鍊，都是細膩又有個性，很適合日常佩戴。

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE早春。（圖／品牌提供）

▲CELINE早春。（圖／品牌提供）

▲Triomphe帆布及小牛皮包95,000元（上起）、Basket大型草編包34,000 元、Cabas CELINE帆布及小牛皮小型拖特包54,000元。

天氣漸冷之際，早春系列已經悄悄上了檯面，CELINE以1970年代的南法度假勝地聖特羅佩為靈感，也從品牌歷史取材，1970年代開始使用、從凱旋門而來的Blason鎖鍊標誌大出風頭，成為洋裝的圖騰、樂福鞋上的裝飾，還有Triomphe包上的鎖扣，在復古Logo潮大勢回歸的當口，滿滿印花的Triomphe帆布系列成為焦點，從小型的相機包到大型托特包全都有，滿足各種喜好與需求。

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲CELINE微風廣場。（圖／記者林明瑋攝）

▲提花布料有著浪漫情懷、棒球夾克靈感來自巴黎魯邦大學，樂福鞋、休閒鞋都有不少款式。

關鍵字：

CELINE, 微風廣場, Hedi Slimane
fashion.net

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