女神艾瑪華森一頭亂髮亮相首映　「中毒唇仙氣全散」粉絲超崩潰

▲女神艾瑪華森（Emma Watson）出席新戲首映，衣著表現卻失常。（圖／CFP）

記者鮑璿安／外電報導

英國女星艾瑪華森（Emma Watson）以優越顏值擄獲粉絲，近期為新劇《她們》（Little Women）奔走宣傳，7日艾瑪華森換上BALENCIAGA 巴黎世家黑色洋裝搭配中毒唇色口紅，不料一向高衣Q的她這回卻表現失常，被網友狠批，「女神走鐘。」





▲艾瑪華森穿著BALENCIAGA 吊帶洋裝，寬鬆裙襬刻意扎進高筒靴，讓人不明所以。（圖／CFP）

艾瑪華森女神形象早就深入人心，改編自經典名著小說《小婦人》的新劇《她們》（Little Women）即將在2020年初上映，近日奔走宣傳的她，於7日電影首映時，以一身黑色BALENCIAGA 巴黎世家吊帶洋裝現身，搭配胸前的蕾絲抓皺設計，巧妙露出肩頸線條，但礙於衣著顏色十分暗沉，連同色膝上靴都慘被埋沒，艾瑪華森更將原本寬敞的裙襬收進高筒之中，意圖打造長腿視覺，不過成效不如預期。

▲艾瑪華森暗黑裙裝搭配中毒唇色，也慘遭網友毒舌。（圖／CFP）

此外，艾瑪華森梳起盤髮露出精緻五官，然而波浪瀏海卻稍顯老態，搭配中毒般的唇色，即便臉蛋依舊無可挑剔，卻引來網友回應，「女神怎麼了」、「這次老好多」、「這身真的不適合她。」

▲同劇演員瑟夏羅南（Saoirse Ronan）則以GUCCI 2020春夏洋裝打造復古氣息，令眾人眼前一亮。（圖／CFP）

對比同劇演員瑟夏羅南（Saoirse Ronan），同樣以童星出道，飾演過《蘇西的世界》令觀眾印象深刻，這回小女孩長大了，換上 GUCCI 2020春夏洋裝打造復古氣息，微微挑起的水藍色眼線更與胸前飾以的薄荷藍圓扣相得益彰，整體風格十分高冷，遊走於氣質與率性間取得巧妙平衡。

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