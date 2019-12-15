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奧斯塔羅12星座一周運勢1216-1222　雙魚、金牛財運排在前段班

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▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

20191216-1222奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：摩羯座事業運最旺！學／事業方面感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

TOP2：金牛座愛情運最旺！雙方的關係在下禮拜能有進一步的發展，是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！另外，單身朋友下周有還不錯的桃花運，屬於正桃花，要多加注意了。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

本周需注意星座

1.獅子座事業運需要留意：下周學／事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

2.雙子座愛情運需要留意：雙方下周存在不小爭執的機會，讓你感到莫名的壓力，雖然不會導致分開，但也意識到現況不是太好，將開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

3.處女座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，有破財的機會，行車要注意安全，才能避免交通違規喔！

牡羊座

開運顏色：橘紅色
幸運數字：97

整體運勢★★★
解析：下周牡羊朋友長久以來的壓力與情緒，開始顯得不堪負荷，同時也因為下周渴望對於事情掌握度的提升，將會勉強自己接受一些能力外的事物，奧斯提醒要量力而為，別讓自己累過頭了。

愛情運勢★★★
解析：感情運勢方面，下周與另一半的相處將產生爭吵，特別的是下周的爭吵，自己多會將責任攬在自己身上，導致面對情感時壓力大了起來，奧斯建議下周若和另一半爭執還是要著重於溝通喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，將責任攬在身上的狀況更加明顯，因此下周可能出現工作早已做好，但看到同事忙不過來便主動接手去做，要多加注意囉！

金錢運勢★★★
解析：整體財運都不是太理想，若有聚會要多避免搶帳單付帳的情況，以免月底經濟壓力大上許多喔！

金牛座

開運顏色：黑色
幸運數字：64

整體運勢★★★★★
解析：下周金牛座的朋友，若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，因為你們將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過，因此也較能抓到問題點，並成功的改善現況。

愛情運勢★★★★
解析：雙方的關係在下禮拜能有進一步的發展，是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的，下周可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果喔！另外，單身朋友下周有還不錯的桃花運，屬於正桃花，要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面將會是非常順利的一周，長久以來的努力在下周可望被上司看見。另外，有升遷機會的朋友下周說不定有好消息到來喔！

金錢運勢★★★★
解析：正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹了更多的生意。

雙子座

開運顏色：黃色
幸運數字：31

整體運勢★★
解析：下周雙子朋友需多加注意手邊的事情，因為部分事情在下周都有停下來的可能，並且是沒有徵兆的。另外，下周也要注意內心理念的停止，像是相信自己能做到的事情，都會在下周因某件事導致信念的崩塌，奧斯提醒要多注意了。

愛情運勢★★
解析：雙方下周存在不小爭執的機會，讓你感到莫名的壓力，雖然不會導致分開，但也意識到現況不是太好，將開始尋找新的方法增進雙方情感的熱度。

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業壓力突然增加起來，將讓你感到不悅。另外，無法忍受的狀況在下周明顯許多，奧斯建議要適時排解自我壓力喔！

金錢運勢★★
解析：正偏財運都不是太好，有破財的可能，下周不建議有投資動作，多觀望一陣子會比較好喔！

巨蟹座

開運顏色：土黃
幸運數字：08

整體運勢★★★
解析：下周巨蟹朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進朋友或同事的意見，所以容易和周遭的人事起爭執，雖然這樣的爭吵不會持續太久，但下周一定要控制自己的情緒，才能避免影響他人喔！

愛情運勢★★★
解析：下周情感世界裡的情緒化會更加明顯且容易影響到另一半，而這樣的狀況將讓雙方起些口角，雖然爭執會和平解決，但奧斯還是建議要多加注意了。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周會找出一條舒適的道路，除了讓自己在目前的學／事業上適應更好之外，也能避免自己與同事之間的惡性爭執。另外，下周需注意工作上小人，不過，大多是同事之間的八卦言語。

金錢運勢★★★
解析：下周偏財運較佳，在投資方面或許能進點小財，但奧斯建議下周要懂得見好就收，因為這樣的偏財運來得快也走得快，所以進了財要好好守住喔！

獅子座

開運顏色：天空藍
幸運數字：39

整體運勢★★
解析：下周獅子朋友稍稍怠惰起來，面對周遭的人、事、物都有提不起勁的感覺，奧斯建議下周面對事情時要多想一點，才能避免有錯誤的決定產生。

愛情運勢★★★
解析：彼此關係停了下來，對於情感中的熱情有些微的消退，因此都被動的等待對方出擊，奧斯建議下周面對愛情可以主動一些喔！

事業（學業）運勢★★
解析：下周學／事業方面會有些許的適應不良，面對目前的工作也有虎頭蛇尾的可能性存在，下周要多加注意避免這樣的情況。

金錢運勢★★★
解析：下周情緒的波動連帶影響財運方面的支出，要避免衝動而花大錢喔！

處女座

開運顏色：灰色
幸運數字：17

整體運勢★★★
解析：下周處女朋友顯得積極許多，不像過往那麼念舊，以往雖容易感覺不悅，但還是會遷就現況，不過，下周這樣的狀況顯得減緩許多，只是需要注意錢財的部份，有小破財的機會存在要多注意囉！

愛情運勢★★★
解析：雙方對於目前的情感都願意去努力，雖然彼此過去的確經歷過許多不開心的事情，但下周兩人顯得不在拘泥於過去，開始不受到過去的影響，會尋找新的方向一起努力。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，下周的積極也讓自己做起事來得心應手許多，懂得找出工作上的錯誤或盲點且加以修正與調整，將會是不錯的工作周期，要好好把握囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運皆不佳，有破財的機會，行車要注意安全，才能避免交通違規喔！

天秤座

開運顏色：藍色
幸運數字：54

整體運勢★★
解析：下周天秤朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定且下周對於自信的流失，增加了自我的不確定感，會是較辛苦的一周，奧斯提醒下周多加留意自己的狀況，並增加對事情的了解，才會比較好喔！

愛情運勢★★
解析：雙方在下周將產生些許的衝突，導致面對情感時，升起了休息的念頭，下周要多加留意另一半的狀況，並且盡量避免自己的情緒影響到另一半喔！

事業（學業）運勢★★
解析：學／事業方面產生許多問題，自己也無法有效掌握問題出在哪裡，進而導致局面發展不佳，因此下周要試著緩下心，避免無頭蒼蠅的狀況產生。

金錢運勢★★★
解析：正偏財運低迷，多避免不必要的開銷，投資方面，不熟悉的投資標的或方式不建議嘗試，有錢財失去的可能。

天蠍座

開運顏色：綠色
幸運數字：76

整體運勢★★
解析：下周天蠍朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡，有那麼點守舊的狀況發生。另外，因為這樣的狀況讓自己停留在過去，不願踏出新的一步，讓自己孤獨許多，所以下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活喔！

愛情運勢★★
解析：下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，奧斯建議下周多避免和另一半起爭執，因為下周的爭執是都將容易讓另一半往心裡去，不是會隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時，多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶影響到上司或同事之間對你的評論，所以下周在工作要再多加把勁，面臨問題也要適時向外求援。

金錢運勢★
解析：正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會，奧斯建議下周避免不必要的開銷也多遵守交通規則，以免讓國庫多筆入帳喔！

射手座

開運顏色：紫色
幸運數字：89

整體運勢★★
解析：下周射手朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己不是那麼的令人安心，奧斯提醒，下周要多留心自己，才能避免一時的渾噩或情緒影響日後的狀況喔！

愛情運勢★★
解析：揮霍狀況存在於情感裡頭，並且不在懂得尊重另一半，並且覺得對方的體貼與付出是理所當然，奧斯提醒要注意一下了。

事業（學業）運勢★★
解析：付出與收穫不成正比的一周，讓自己開始懷疑自己努力的初衷是什麼，也開始動搖自己的信心，奧斯提醒，這樣的狀況只是短暫存在，別因此影響自己太深了。

金錢運勢★★
解析：莫名其妙的幾筆花費，讓自己經濟吃緊許多，下周要多避免不必要的開銷，也要注意自己花錢的狀況。

摩羯座

開運顏色：銀色
幸運數字：12

整體運勢★★★★
解析：安穩的元素將充斥摩羯朋友下周的生活裡，而過往的努力在下周也開始獲得回報，只是過去偷懶的朋友，下周的收穫程度可就差強人意了。另外，奧斯提醒下周的物質慾望提升許多，要留意一下金錢上的平衡，可別因一時的物慾過高導致月底經濟拮据囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於彼此的認同度提高許多，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶。另外，奧斯建議下周要多留意另一半的需求，因為下周另一半將會是滿需要你喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面感到知足許多，較安於現況的發展裡頭，值得提醒若是自有事業的朋友，下周的營運狀況還算不錯，將讓你感到滿意許多喔！

金錢運勢★★★
解析：正財運優於偏財運，若習慣小賭的朋友，下周要多加注意，可別太過投入影響自己的經濟狀況囉！

水瓶座

開運顏色：紅色
幸運數字：43

整體運勢★★★
解析：許多計畫在下周開始延誤，並且對事情的掌握度也降低許多，存在失控的可能性，而這樣的狀況讓水瓶朋友顯得有點手足無措，面對事情多了點不確定感，奧斯建議下周在做事情或決定時，要謹慎考慮一些，以免導致後續狀況的失控。

愛情運勢★★
解析：下周雙方在情感裡的步伐慢了下來，和另一半一直以來存在的溝通問題，下周將重蹈覆轍，奧斯建議下周若有爭執發生，必須要多花點心思好好解決，不要有讓時間解決的想法喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，計畫受到阻礙的狀況更加的明顯，可能是規劃已久的事情在下周正要行動時卻意外被打斷，或是一直以來穩定的事情在下周開始動盪起來，需要多加注意囉！

金錢運勢★★
解析：正偏財運一般，不太有進財的機會，也要多避免小賭或是試試手氣的事情，以免有破財的可能。

雙魚座

開運顏色：白色
幸運數字：77

整體運勢★★★★
解析：過往的忙碌與奔波在下周呈現休息的狀態，這也讓雙魚朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息了，話雖如此，你似乎停不下忙碌的腳步，下周還是會習慣找些事情充實自己的生活，奧斯建議可以放鬆的時候就好好休息，不要找事情讓自己始終是忙碌的狀態囉！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於目前的感情開始願意尋找些變化，面對長久以來的相處感覺的些許的厭煩，因此積極的透過檢視過去的方式去調整未來的步伐，下周將會是穩定前進的一周，要好好把握了。

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面積極的想突破現況，原因來於自己對現況的不滿足，奧斯提醒下周在工作方面要多注意，別將自己逼得太緊，偶爾調整一下步伐會是件好事唷！

金錢運勢★★★★
解析：正偏財運都還算不錯，特別是有投資打算的朋友，下周可以好好考慮準備投資囉！

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關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
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