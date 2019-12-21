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李敏鎬穿軍裝根本真人版白馬王子　七位歐巴制服誘惑，讓人心跳加速

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李敏鎬預計在2020年上檔的新戲《The King：永遠的君主》，拍攝期間被拍到的照片中，身著軍裝的俊美模樣，被稱作是真人版白馬王子，而玄彬與孫藝真的新劇《愛的迫降》中，玄彬穿著軍服的模樣也讓人垂涎。

看看過去在戲中或是服役時，身著正是軍禮服的歐巴們，怎麼辦？怎麼都有點霸氣的制服誘惑感，實在太帥了啦~

李敏鎬

《The King：永遠的君主》拍攝期間，被拍攝到李敏鎬身著軍外套的模樣，果然是最帥的君主阿~

蘇志燮

2010年電視劇《Road No.1》，以朝鮮戰爭為背景，蘇志燮穿上軍服的樣子，歐摸，拜託快點把編帶回家~

宋承憲

編心中第一名的軍裝達人非宋承憲莫屬，在電影《人間中毒》中性感的表現，加上一身軍裝，帥到無話可說~

金秀賢

在《德魯納酒店》中驚鴻一瞥的金秀賢，過去在戲裡也曾經穿過帥氣軍裝，好期待歐巴趕緊回歸阿~

趙寅成

服役時當的是空軍，穿上空軍禮服也是帥到不行，根本就是空軍的第一典範。

玄彬

在新戲《愛的迫降》再次與孫藝真合作，玄彬歐巴實在是多年不退燒的夢中情人，大家記得要看準時收看新戲阿~

宋仲基

說到軍服當然不得不提《太陽的後裔》的宋仲基啦，雖然歷經婚姻風波，但是好聚好散，兩人繼續為大家帶來更好的作品吧～

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人
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