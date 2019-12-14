2020年12星座各項運勢一次揭密：牡羊、金牛、雙子、巨蟹、獅子、處女

2019年12月起，木星從射手座進入摩羯座，一直到2020年12月才會離開。木星這一次進入摩羯座的意義與以往不同，因為不久之後，木星將會與土星以及冥王星會合，產生複雜的激變。雖說土星與冥王星形成的「土冥合相」，每33至38年就會發生一次，但這次的土冥合相會牽動世界權力的重新分配，也更會出現人性因貪婪、濫權與謊言的現世報。土星不只是個帶來考驗與節制能量的星，更象徵著人類偏差行為的因果報應。

許多占星學家紛紛看壞2020年的經濟，加上火星會在9月於牡羊座退行，所以全球性的政治衝突，甚至戰爭都有可能在今年惡化爆發。這樣的星象也意味著個人與集體層面的焦慮與反抗。總之，2020不會是一個充滿歡樂與美好機運的一年，全球經濟成長趨緩，傳統產業的衰退將是意料之事。此外，過往的思維與政權也會受到挑戰，我們都得在動盪與變化中不斷調整自己；動盪中保守勢力的抬頭，也會加深原本就已經低盪的社會氛圍。

（星座運勢參考請以太陽星座為主，上升星座為輔）

牡羊座

整體運

今年守護星火星雖然會為你帶來旺盛的人脈與動力，但若行事莽撞或一意孤行，將事與願違。1至2月可望被賦予重任，你的衝勁十足，人脈資源會帶來財富，只要人和則萬事興。3月之後太陽進入本命宮，成就還可以加碼。5至7月財運大好，這是重新規劃理財的好時機。9至11月，火星在牡羊座退行，運勢較弱且變數多，務必謹慎以守代攻；不過11月中之後會有另一波大運再起。

工作運

火星在你的本命宮退行時間為9月10日，至11月14日正行。今年較利於工作運的月份為1至5月以及8、9、12月。重大的計畫早點規劃行動，大環境較為保守且緊縮，如果有創業的打算，上半年較佳。若要轉換工作跑道，可以考慮3月與8月。5至7月這段期間的收入最多，但別揮霍金錢。職場主管將是你今年一整年的功課，善用耐心與智慧才能克服相關挑戰。

愛情運

今年愛情版圖可能改寫，對於情感傾向於務實，不合適的戀情將會做出了斷。單身的你，把握4月中至5月中之間，各種社交場合都可能帶來機會。6月火星回歸本命宮，注入一股新動力，此時的你自信滿滿且魅力四射，但提醒別被感覺牽著走。另外火星10月初進入婚姻宮，也是一個有利感情的時間點，求愛告白勝率高，有伴的牡羊座愛情也能升溫；入秋後可能因愛昏頭而做出不理性的決定。

健康運

今年前兩個月天王星退行，當心交通意外，出國旅遊者也要謹慎。不要接受臨時的邀約，以免準備不及出狀況。6月之後會變得忙碌，此時要節制飲食與菸酒攝取量，慢性病可能惡化要多留意。入秋後則要留意呼吸道疾病與腸胃問題。

金牛座

整體運

今年前三個月進帳可觀，而想要創業或兼差的金牛，2月之前就要有具體行動。不過今年下半年，受到木星與冥王星於摩羯座合相的影響，諸多挑戰將會一一出現，考驗你的應變能力與處理危機的彈性。5月中旬到6月底這段期間，重要計畫得有備案，合夥關係要更加謹慎。8月中旬天王星將於金牛座退行，可能帶來創新與突破，不過會有一段陣痛期。

工作運

忙碌與多產的一年，除了金星為你帶來機會與職場貴人外，上半年整體的緊縮與壓力，以及入夏之後可能面臨的挑戰，都讓你完全不能放鬆。但忙碌帶來危機就是轉機，若能突破難關，成就可望加碼。5月中旬時事業運與財運會一陣大好。8月天王星將在你的本命宮退行，顛覆你習慣的行事節奏與計畫，但逆向操作會帶來意外驚喜；今年投入不熟悉的領域，反而能開啟新的可能。



愛情運

1至2月感情的波折與變數多，火星會讓你易怒且急躁，可能因為口角爭執傷害愛情。3月之後進入冷靜期，理性處理問題、避免爭吵或介入他人關係，還可以盤整重啟。5月金星回到本命宮，感情運看漲，單身的你可多參加社交活動，這段期間也可能與同事或身邊的人擦出火花。6月之前若能穩固感情，下半年出狀況的機率就比較低。不過天王星可能在8月投入一些變數，考驗感情穩定度。

健康運

火星是引爆健康隱憂的一個炸彈，可能因為過勞讓舊疾復發。2月身體狀況最不好，壓力也大。3月至8月則要當心運動傷害與交通事故，但入秋後狀況逐漸和緩。宜多保養肝臟與脊椎，也要提防代謝症候群。

雙子座

整體運

今年運勢起伏不斷，雖不是每個月都平順，至少一整年都相當精彩。守護星水星的退行時間為2/17、3/4、6/18、10/14與10/28，這幾個時間點要特別留意，計畫可能停滯，行動力也會受到影響；記得謹慎低調，不要一意孤行。好消息是今年的貴人運好，可以善用人脈。2月水星會在你的交際宮帶來不錯的人氣，創業或打知名度都不錯。上半年有足夠定力推行計畫，會帶旺事業並且強化人生目標。

工作運

今年的事業運呈現高、低、高的走勢。前兩個月水星帶來機運與人脈，能適時一展長才。水星退行時期，工作與生活都要加倍謹慎，別因為大意或失言惹上麻煩。職場的互動必須服從且低調，刻意搶人光彩可能招來眾怨。5月之後工作運開始緩步攀升，帶來不錯的正財收入，但此時大環境保守緊縮，要謹慎因應。10月留意口舌紛爭慎防小人。

愛情運

今年單身的雙子桃花運旺，但不見得全是正緣。3月份的水星退行落在你的心靈宮，對感情不利，分手或離婚的可能性大增。水星退行期間情緒不穩，也容易感到脆弱，要理性處理感情。單身的你6月之前機會都很多，但別只注重表面或憑感覺；9月開始水星加持婚姻宮，遇見的對象會比較合適。有伴的雙子，入秋後適合旅行讓感情升溫；另外10月是釐清感情與彼此深入了解的大好時機。

健康運

火星4月進駐你的本命宮，此時要特別當心意外。水星退行期間不要出遠門。減少攝取過多的咖啡因與不正常的飲食，可減少睡眠與腸胃問題。此外宜留意眼睛與泌尿系統的不適，慢性病痛要面對與妥善處理。

巨蟹座

整體運

今年不會是平順的一年，需要注意的時間點為6至7月。6月18日水星在巨蟹座退行，21日又有巨蟹座日食，意味著工作與人際關係將出現阻礙。7月火星會進入巨蟹座的本命宮，火星雖然能提振戰鬥力，但會使你面對挫折或挑戰時缺乏耐性，別因為情緒化或衝動而壞了大事。9月之後狀況會明朗且逐漸穩定，這時至年底有貴人相助，走出舒適圈能闖出一片天。

工作運

當機立斷並保持彈性是今年面對工作的基本態度。不合適的工作不必苦撐，職場被陷害也不需要再吞忍，該反擊的就行動。1至4月可爭取工作機會，合夥運好，團體合作有助你達成目標，但位居高位的巨蟹，得當心主導權的競爭。入夏後凡事宜謹慎為上，重要計畫要有備案。6月的巨蟹座日食帶來嚴峻考驗，沉住氣以免壞事；入秋後問題可解套，但慎防過勞影響表現。10月則適合創業兼差。

愛情運

1月的巨蟹座日食造成伴侶關係緊張，劇烈口角或分手都有可能。2至4月較為平順，單身的巨蟹，這段期間可以多參加社交活動；有伴者可以安排旅遊讓感情升溫。6月諸星相位不佳，以守代攻就好，到了7月感情可能停滯，剛萌芽的戀情不了了之；另外，工作忙碌也可能造成感情難以兼顧。8月金星入巨蟹，一直到9月底都會是愛情最順利的時期，10月之後舊愛可能回鍋。

健康運

今年的情緒波動很大，情緒影響睡眠，也連帶影響消化系統與腸胃的健康。運動可以排解壓力，若能從事心靈開發或療癒身心的宗教活動，能幫你放鬆並安定身心。上半年壓力最大，記得找人傾吐，並找出適合自己的舒壓方式。

獅子座

整體運

今年許多主星都落在摩羯這個節制且壓抑的星座，所以要收成得努力且有耐心；且建議按部就班，並隨時調整工作的節奏。3至7月沒有把握的事情不要躁進。上半年水星退行的能量不利擴張或行動，不妨利用這段時間沉潛充電，等待未來適合的機會出擊。下半年運勢較強，金星9月初會進入獅子，對你的人脈與財運有加持作用，之後會進入盤整期。整體而言，今年7至9月運勢最佳。

工作運

今年適合穩紮穩打的工作方式，但部分獅子座對於從事良久的工作會出現倦怠，如果想跳槽或創業，就要謹慎評估再行動。出國進修或創業應避開1月與6月的日月食。大環境上半年趨於保守，所以7月之前都不要莽撞，意氣用事的決定往往要花好多年才能收拾完爛攤子。7月與8月盛夏時期太陽與金星陸續進入獅子，工作運最好，貴人也多。10後守護星太陽進入偏財宮，收入頗豐。

愛情運

愛情運開低走高，夏秋兩季最旺，但沒有太多浪漫，務實理性的戀愛較有可能；不過要遇見心靈契合的對象，需要一點運氣與時間醞釀。有伴的獅子，1月與2月避免口角爭執，尤其1月舊愛可能回鍋，吃回頭草或多角戀也挺麻煩。感情在6月可能重新洗牌，7月中之後運勢最旺，可把握盛夏追愛。9月金星為感情運再添烈火。8月19日的獅子座新月，開啟愛的新章節，可望讓戀情修成正果。

健康運

今年2、3、6、10月水星退行，當心過勞與交通意外，這段期間也不適合醫美治療。下半年會比上半年忙碌，所以要妥善規劃生活與工作，以免蠟燭兩頭燒。內分泌與背部的問題勿輕忽，該看醫生不要拖。

處女座

整體運

上半年將會是忙碌且辛苦的，且今年謀財不易、突發狀況多，重要計畫建議要有備案。3月的處女座滿月，給你機會檢視計畫，揮別不合適的對象與合夥關係，趁機拿回主控權。入夏之前按部就班，不輕舉妄動。2、3、6 月的水星退行期間要謹言慎行，投資理財尤其要謹慎。7月以後壓力趨緩，但問題還是要面對與解決。9月的處女座新月，雖有挑戰但也帶來機會。入冬之後守成即可。

工作運

想換工作的你，4月前得靠朋友幫忙。即便有機會也不會是自己喜歡的。2、3月的水星退行讓計畫停滯，原本答應幫忙的人會突然退場，順利的事情也會卡關。6月當心破財，要留意消費糾紛與詐騙集團。重要的關卡尚須咬牙挺進，進入8月後才能看見成果。工作機會9月後最好，加薪升官都等天涼後。金星10月初進駐，帶來人脈與偏財。

愛情運

3月是感覺面臨抉擇的一個艱難期，建議快刀斬亂麻，拖延會礙事。有伴侶的你，4月之前可能有感情難關，一起度過危機之後的感情會更堅固。單身的你，入夏之前機會不多，和身邊的人較容易擦出愛火。8月之後感情運走強，水星也會加持你的行動力。10月之後魅力四射，桃花也朵朵開。9月的處女座新月給你告白的機會，這段期間求愛勝率高。11月將再度充滿粉紅泡泡。

健康運

上半年情緒起伏，身體經常不舒服，注意睡眠品質與惱人的偏頭痛。身體的慢性病痛不要拖延，找時間就醫。下半年忙碌，消化道與腸胃問題要特別注意2、3、6、9月身體最容易出狀況，膝蓋與關節要多保養。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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