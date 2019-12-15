2020年12星座各項運勢一次揭密：天秤、天蠍、射手、摩羯、水瓶、雙魚

《美麗佳人》為你預言2020年星座大勢！12星座整體運、愛情運、工作運、健康運一一剖析，加上各項運勢的 Top 3 排名，快來看你有沒有上榜！

天秤座

整體運

學習獨立會是今年重要課題，很多事情得靠自己來完成。4月8日天秤座滿月，得下定決心好甩開包袱。這次面對上半年挑戰變數多，危機突顯你的不足。今年的2、3、6月都有水星退行，重要計劃要早點安排並保持彈性。9月底太陽進入天秤座，金星10月底也跟著進駐，運勢將能翻轉，一直到年底都會順心如意。10月的天秤座新月，會帶來機運與貴人，可好好把握。

工作運

2、9與12月金星能守護工作，這幾個月適合謀職面試或創業。3月金星在交友宮位，意味可能遇到能幫助你的人。上半年靜觀其變，有機會就把握，穩紮穩打不會有問題。10月底之後金星進入遷移宮，變數較多，重要計劃建議提前或延後完成。5月財運佳，7月投資兼差都很合適。10月有偏財，但絕對要積極儲蓄或理財，以免花到一毛不剩，甚至負債遠，離賭博性投資以免血本無歸。

愛情運

今年的3、9與10月桃花運相當旺，單身的你可把握這幾個月約會或是告白，趁這次的機會安定下來。已經有伴的天秤座，只要排除家人與親友的阻力與自己的心魔，今年感情將會更穩固。春季關係可能變得緊繃，金錢相關的爭執尤其要注意。4月8日的天秤座滿月，要當心因為衝動所導致的錯誤決定。10月底金星入天秤座將能享受短暫的浪漫。

健康運

愛情能滋養身心，促進健康。3月、9月、10月與12月，身體的狀況最好。盛夏5至8月，以及10月底到11月初，則要注意交通意外或運動傷害。此外，今年也可以整牙、復健與減重，桃花運強的月份減重效果也最好。

天蠍座

整體運

今年的壓力與箝制其實不小，但逆境就是你的養分，所以大環境越差，你越有可能成功。5月7日的天蠍座滿月，提醒你再度檢視計劃，不合適的人事物一次淘汰。上半年雖沒有絕佳的機會，但只要持續忙碌就能收穫不斷。9月底至11月中旬要留意變數與阻力，遇到困難要忍耐。11月之後金星帶來人脈與偏財運，但仍應保持應變彈性，提防身邊人，才不致任何危機。

工作運

工作有機會大顯身手，但變數與干擾較多，專注力可能下滑。土冥合相的格局不會影響你的既定實力，卻還是要當心人事糾紛與重大案子生變。2月、3月、6月與10月建議低調、謹慎行事。5月與6月或有小人與口舌之災，另外5月的天蠍滿月則要面對自己的懦弱與心魔；專業表現與道德標準互相拉扯，陷入抉擇。太陽10月底入天蠍，運勢漸開，可望在12月收成，但要看緊荷包以免破財。

愛情運

感情方面，今年若拒絕妥協，固執態度可能讓你遍體鱗傷。上半年忙於工作無法兼顧愛情，誤解與口角可能讓關係陷入僵局；單身的你，若沒有告白，對方可能另做選擇。入夏之後，當心因為氣氛好而意亂情迷，介入他人情感是麻煩的開始。秋季感情世界會變得精彩，10月之後有伴的你愛情可望穩定，金星11月底進入本命宮，則會帶來另一個浪漫高峰。

健康運

今年的保養重點在肝膽腸胃，壓力的控管尤其重要。運動雖然有益身心，但要當心運動傷害，尤其入秋的9月、10月與11月可能有小意外。旅行時身邊要有常備藥，若生病不要勉強出國。眼睛與皮膚的問題也要特別留意。

射手座

整體運

無論是外在環境還是自身的壓力，今年都會比去年大。1月充滿挑戰與變數，強烈的情緒波動左右你的決定，也會覺得有志難伸，創意無法發揮。2月中水星退行，千萬別用逃避應付問題。今年保守勢力的崛起，雖然不利於創新與行動，但不妨利用這樣的力道，學習自我約束。3月、4月與6月有機會發揮實力，11月與12月運勢漸開，能心想事成。

工作運

今年木星該留意人際關係與團隊合作，雖說「土冥」會帶來挑戰，但今年一整年都有令人稱羨的財運，去年努力的人感受將更為強烈。2月17日水星會遇見貴人。3月初有好點子能致勝。6月16日的射手座日食，能賦予你全新的視野，務實變通為成功之本，12月15日射手座新月，要能突破盲點才能找出問題的解決之道。今年的偏財很旺，但投資還是要謹慎。

愛情運

相較於工作運的變動與無奈，今年射手座的感情運趨於穩定。1月火星在射手，不妨利用火星的動力求愛告白。上半年雖有機會認識喜歡的對象，但進度比較慢，要有耐心。5月感情可能停滯甚至生變，而6月的射手座月食意味謊言的戳破，愛情與人際關係可能因此改寫。愛情比較悶的月份為5至7月，8月後將再度精彩，且可能吃回頭草。11月底之後有美好戀情，到了12月中可望修成正果。

健康運

今年水星與金星會在你的命宮中退行，要當心背部與雙腿的傷害。過度運動或持續某些動作容易出問題。飲食方面，少肉多菜可以讓腸胃更舒服，也能控制血壓與血脂。身體舒服了，精神也會好。9月下旬之後，健康運緩步爬升，好的狀態會一直持續到年底。

摩羯座

整體運

今年前三個月受到土冥合相於摩羯座的影響，加上2月的水星退行，壓力其實不小，部分的挫折感甚至會被放大或強化。不過考驗也會帶來強大的逆境抗體，只要確立目標並甩開身邊的雜音，終將達成目標。重要計畫建議4、10、11與12月推動最好。4至10月冥王星於你的本命宮退行，讓你有個喘息機會，7月5日的摩羯座日食，權威與長輩會是壓力來源。

工作運

大環境不給力，機會有限且競爭激烈，你的職場表現將趨於保守，但走老路不見得好，得逆向操作或挑戰極限才有可能出奇制勝。春季運勢中上， 2月3日有水星退行，工作可能停滯或出現阻力。7月5日有摩羯座日食，你的弱點會被凸顯，記得要沉住氣。海王星退行的6月至11月可暫時喘息。8、9兩個月適合推行計劃，財運則入冬之後最好。舊識或之前的老闆會是職場貴人。

愛情運

今年感情的壓力會比較小，並且有更多的交際機會，不妨多與外界互動。愛情運開春持平，單身的你，入夏之後雖有機會，但工作忙碌兩邊很難兼顧，等入秋太陽進入戀愛享樂宮位之後，感情才會漸入佳境。想終結單身，靠長輩牽線成功率較高。2、3、8、9與11月感情運最好。8月舊愛可能回鍋，9月桃花多，到了11月底會有閃婚或分手的衝動，感情對象也要當心看走眼。

健康運

水星退行的2、3、6、7與10月，因為壓力大所造成的失眠與心悸需要正視。酒精與咖啡因的攝取量要控制，且應盡量維持生活的正常作息，有助於改善部分身體不適。其他需要注意的問題還有腸躁症與肩頸僵硬的問題。適量的運動有益身心，持之以恆最好。

水瓶座

整體運

今年情緒的波動免不了，矛盾拉扯也會讓水瓶覺得難以適應且煩悶。1月的水瓶座新月帶來不錯的機會，善用人脈口才與創意可突破重圍。3月22日土星進入水瓶座，為期兩年半的這段時間，將帶給你探索未知的機會。顛覆傳統價值是你擅長的，但挑戰創新之餘得遵守規則。今年最好的月份為1至4月與12月，家人與朋友是最好的避風港。

工作運

今年工作關鍵將是以服從與保守為主調，挑戰權威可能付出代價，天馬行空成功率低。儘管你不願相信，但長輩與長官才是你的貴人，你可能回歸舊工作或是因為巧遇老友而獲得新的工作機會；今年舊識帶來的機會都會比自己找的要好。4月到10月冥王星退行，可以沉澱並檢視目前手中的計劃。大環境不佳，要更小心理財，5、6月金錢要特別注意。10月中職場慎防小人。

愛情運

單身的水瓶座，今年長輩介紹的對象會比你自己挑的來得好，年紀大的對象也比較合拍；不要排斥相親，因為結果將出乎意料。2到4月機會比較少，不過2月可能終結單身或結束一段感情。5月中旬時會有無奈感，但凡事盡力就好，變數是常態不要太在意。6月初愛情版圖可能改寫，入秋之後愛情運逐漸轉好。10、11月最順利甜蜜，甚至有閃婚的機會。有伴的你可規劃旅行，享受兩人世界。

健康運

今年要留意呼吸道問題，少吃點甜食可培養身體抵抗力。喜歡吃辣或重口味的食物，對健康沒有好處，應該減量或戒除。春夏兩季身體狀況多，入秋後你的體力回升，狀況最好。7至9月宜留意精神問題，外出當心交通意外。

雙魚座

整體運

今年想要成功得有辛苦付出的心理準備，競爭者的出現也會威脅你的優勢。受制於體制與保守的氛圍，你可能會有能力難以施展的苦，紓壓變得重要。2月17日水星在你的本命宮退行，勇敢面對問題不要逃避。8月至9月火星退行期間，計劃容易受阻，要儘早結案。整體來說今年1月、5月與9月運勢較好，2月底雙魚座新月將會帶來新的機會，但成功前得多嘗試幾回。

工作運

今年3月10日水星正行之後，運勢緩步爬升。春夏兩季職場的壓力大，變化也比較多，這意味可能受團體拖累或升遷至無法勝任的職位。5月土星與木星退行，可以趁此檢視自我與重要計劃，做出適當的調整。6月合作關係易受影響，要當心流言中傷。8月冒險心退縮，可能選擇停留在舒適圈。10月初壓力變大，要避免焦慮危機。11、12月海王星正行於雙魚座，是最能展現自我的時機點。

愛情運

火星今年5月過境雙魚座，給予求愛的勇氣與行動力。3到5月份水星正行也能加碼戀情，化夢想為現實。6月到11月這段期間，愛情可能停滯，也可能變得比較不理性，或因為一時的意亂情迷開展不合適的關係。8月之後會更渴望安全感，無法有結果的關係可能在此時以分手收場。今年感情壓力大的月份為2月、3月與10月。11月底後火力全開，先前的風雨在度過考驗後終將修成正果。

健康運

零食與宵夜要少吃一點，因為體重增加不只是影響外觀，也會形成代謝症候群，注意腰圍（女生不能大於80公分，男生100公分）。盡量維持規律運動，有助身心健康。春秋兩季容易過敏，更要當心流感所帶來的不適與併發症。

2020年星座運勢排名

整體運

第一名：摩羯座

第二名：牡羊座

第三名：金牛座

工作運

第一名：牡羊座

第二名：摩羯座

第三名：射手座

愛情運

第一名：雙魚座

第二名：天秤座

第三名：巨蟹座

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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