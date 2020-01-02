小禎：火鍋是瘦身的好選擇　公開維持身材6大飲食運動原則

從棉花糖體型到現在狂瘦40公斤的辣身材，小禎擁有令人佩服的意志力，除了變瘦，氣色也變得更好！今天小禎就要來跟大家分享自己的飲食運動原則，趕緊來看看！

Q1：如何維持身材？

小禎：不外乎就是從飲食搭配運動，其實運動完之後的黃金半小時要吃什麼很重要！像是一般人都會認為，運動完需要補充的是蛋白質，但前陣子有個營養師就打破了這個觀念，提出運動完除了補充蛋白質外，其實還要補充碳水化合物，所以很多在運動健身的人都會在一週內選一天當作是”補碳日”，當然每個人有每種需求，看想要達到什麼目標；以我來說，如果我白天有吃澱粉，當天晚上就會避免吃晚餐，每個人不一樣，要找出適合自己的方式才能長久下去，不然叫妳一個禮拜都不吃澱粉誰受得了？（中肯！）

Q2：有喝水習慣嗎？一天的量大概是多少？

小禎：有，這是一定要的啊！大家一定要養成喝水的習慣，像我一天認真喝可以喝到2000cc，但我也要提醒大家，不是喝多就是好喔！要視自己身體的需求來決定喝水量，以及，喝水也不能一次喝一大口，要小口小口慢慢喝，身體才能真正有補充到水分，那如果不太愛喝水的人我建議可以在水裡面加檸檬片、橘子、小黃瓜、薄荷葉等等，甚至也可以從喝氣泡水開始，像我自己偶爾會泡黑豆粉來加強補水。

Q3：會吃火鍋、麻辣鍋、或是羊肉爐薑母鴨嗎？

小禎：會喔！我的大原則就是，”不要讓自己長久不吃東西”，這樣是不會瘦的，就算瘦下來也很容易復胖！所以妳要吃得很對、很剛好、很健康；麻辣鍋當然可以吃，不過不是叫妳一週吃7天，可能2個月吃一次過過癮，大不了再用運動補回來就好，吃麻辣鍋的時候注意，不要吃油條、還有加工的東西，涮個肉，吃個鴨血就好，口慾這件事妳也要顧好，要滿足它，不然哪天它反撲了反而會很可怕的。

在 Instagram 查看這則貼文 胡小禎（@karenhu1984）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 26 日 上午 1:39 張貼

Q4：吃火鍋的原則是？

小禎：我的話會是，餃類和所有加工食材都不吃，然後吃火鍋的時候我不會點白飯，會用雞蛋、芋頭或山藥來替代。我主食會吃海鮮，最近學習選擇吃魚肉，減少吃牛肉，所以在飲食上我也漸漸改變，吃對自己健康有幫助的東西。

Q5：吃火鍋對身體好嗎？

小禎：其實火鍋是一個很好瘦身的東西，大家不要誤會吃火鍋會很胖這個迷思，在鍋底我會選昆布或清淡的，加工的東西就是不‧要‧碰！澱粉要適量；蛋白質要攝取，蔬菜的部分要選擇綠色蔬菜，因為像大白菜那些其實含糖量很高，所以能避免盡量避免。醬料的部分如果是手工製的，像是果醋我會加，但沙茶醬、醬油那些我就不會選擇，我一開始也覺得不沾醬太清淡，所以會沾，但只沾一點點，到現在我已經可以完全不沾醬了，一切都可以慢慢克服的。

Q6：可否聊聊妳的服裝品牌 #WhoKaren？

小禎：一開始是隋棠找我，她算是我半個老闆，應該是說，這個牌子不是我跟她一起共創的，而是她找我來做這個品牌，當初找我的原因是想做大size服裝，想說因為我經歷過體重上的變化，所以會比較知道要怎麼設計衣服給那些棉花糖女孩們，像是她們會比較在意手臂啊、肚子啊腿的，希望可以藉由衣服來修飾身材，我是認為，棉花糖女孩不一定要穿得很黑或很灰，可以嘗試穿鮮豔點的色系，加上設計過的剪裁，一樣可以讓自己時髦亮眼！

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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