安格斯12星座一周運勢12/9-12/15　牡羊有開心事降臨、水瓶準備告別單身

牡羊 3.21~4.20

木星上週的位移在本週正式影響全星座，並開始一整年的旅程，對羊座來說將在職場、工作上得到正面的力量，特別是本週的你掃除好一陣子的情緒陰霾，開始想在工作中重拾過去的成就感，對於接下來要做的工作很有想法，能夠有條不紊地把事情做好，積極的表現中穩紮穩打。玩樂機會不少，感情上有開心的事降臨。

金牛 4.21~5.20

對後知後覺的牛座來說，這週轉變並不是太明顯，但比起前一陣子心情低落、不如意的事接二連三的情況來說，最近已經大幅改善，無論做什麼牛兒已經不像過去那麼迷惘，不僅漸漸找到自己的方法，表現也易受肯定，終於不用每走一步都要質疑自己的能力了，單身者在感情進展上，或是計劃出遊上，此時都極為幸運。

雙子 5.21~6.20

某些即將發生變動或已經在變動的事將在本週上演，雙子得穩住心臟承接、應變，雖然說雙子本身很能接受新事務新挑戰，但變化的太快還是有些措手不及，也使這週的你在意料外的變化中特別缺乏安全感，其中情感層面尤為薄弱，環境中也許會有不愉快的改變，雖然容易感到不安，但一連串的試煉將讓你的應變能力更進階。

巨蟹 6.21~7.21

受到水星的影響，本週蟹座表現持續精采，尤其在人際網絡、社交群組方面只要多用點心，就會得到很多回饋，新舊朋友將讓你的生活分外充實！而你的人脈存摺將是生存與工作的重要依靠，不妨抓緊最近的黃金時期為自己拓展人際圈，雖然還看不出什麼發展，但日後必定有所收穫。

獅子 7.22~8.22

人際熱絡的年底時節，對獅子來說是大好也是大壞的時刻，好的是有朋自遠方來，感情有好消息，總能有著各種歡喜事，壞的是本週前段將會出現不少讓你勞力又傷神的情況，一些不公不義的事讓你感覺相當無奈，就算有所不滿，也無法做出有效的實質行動，讓你有些焦躁，幸好愈接近年底煩悶感也會適時消散。

處女 8.23~9.22

木星的轉換讓敏感的處女座似乎有些適應不良，許多狀況很可能不約而同的在本週發生，這陣子的處女運勢起伏變化會大一些，加上環境中種種看不見的壓力，可能讓你感到特別疲憊，幾乎每前進一步就會受外力影響退後三步。感情上進展不多，有對象的能在風雨中感受到情人釋出的暖意，單身者看來還要持續寂寞一些時日。

天秤 9.23~10.22

天秤座走的是無心插柳、柳成蔭的好運，好事求半天沒用，卻可能在不經意的轉彎處出現，此時工作、課業愈緊張愈可能失常，放輕鬆反而會有不錯表現。另外，本週秤座在金星守護下，桃花緣份意外出現的頻率特別高，將讓秤座的你受寵若驚，出門前別忘了打點好自己，才能適時散發你的吸引力喔！

天蠍 10.23~11.22

木星的位移走入新舊銜接的過度期，對蠍座來說需要花點時間適應，本週卡卡的運勢讓你覺得冥冥中似乎受到百般阻撓，工作上進展的速度也比自己的預期來得慢，不過只要你付出足夠的努力，如願以償是早晚的事。感情上此時互動愈多磨擦也愈多，交往中的人得試著從溝通中找出相處問題點。

射手 11.23~12.21

休息是為走更長的路，總是活躍的射手座隨著歲末時節腳步的近逼，有愈來愈懶散的趨勢，過去在職場上勇於堅持自我、硬著頭皮打仗爭取佳績的你似乎不見了，反而變得有些閒散，開始把注意力放在周圍的人身上。感情上相處的瑣事纏身，愈想省事結果得花更多心思溝通，也易與家人起爭執，在脾氣上要多收斂些。

摩羯 12.22~1.19

年底前的摩羯彷彿拼命魔人上身，工作能量大爆發，與其說長官給你期待，倒不如說你十分積極地想從職場中證明自己的潛力，此時工作滿檔，雖然辛苦卻也無比充實，也代表了你備受重視，加上工作所獲得的酬勞與成就感，將能使你心裡的疲憊感一掃而光。感情原地踏步居多，穩定的互動是給你安心向前衝的最佳動力。

水瓶 1.20~2.18



瓶座本週在火星的衝擊下，運勢上大好大壞的變動，讓向來沈穩且聰明的瓶座面對接連出現的意外狀況也有些招架不住。所幸人際、感情方面有金星照拂，有機會在一些活動場合認識新朋友，從共同的興趣中帶領你發掘更多有趣的事。單身瓶座本週邂逅旺，在聚會場合特別容易遇見，是時候告別單身了。

雙魚 2.19~3.20

魚座這週運勢可說是人前風光，但人後卻乏善可陳，人際關係不錯，但其實沒有想像中吃得開。財運上多了不少考驗，花費增多，金錢壓力不知不覺間比以前增加，有很多狀況需要用到你的老本，得趁著此時就規畫好預算。感情走走停停，在對方沒有表態前，別讓自己一昧對號入座，感情這門課你還得持續練習。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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