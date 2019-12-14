美妝部落客「查理」年度愛用好貨TOP 10　跑趴前必備臉部按摩棒

一年將盡，《美麗佳人》集結當紅美妝部落客們的年度愛用推薦，包括查理（I'm Charlie）今年最難忘的美感體驗、愛不釋手的保養彩妝，同時加碼年終脫魯跑趴必備推薦，以及最心機的PARTY妝容Tips，做妳的最佳應援！

Profile：查理，美妝Youtuber經營《I'm Charlie》頻道，以小清新、鄰家女孩風格分享愛用彩妝保養，也常和瑞典男友錄製影互動可愛的影音放閃，更在今年宣佈結婚。

Q：今年用過最好用的產品是什麼？

查理（I'm Charlie）：Suqqu 晶采光艷粉霜，升級後質地是奶霜狀，提高保濕成份含量，輕盈的妝感讓底妝與肌膚完美貼合，能中度遮瑕卻不會有厚粉感，自然的奶油光澤就好像天生就擁有零毛孔好膚質，而且隨著時間推移，越上妝光澤越美麗。

另外還想介紹被國外網友反推坑的 Hourglass 蜜粉，堪稱蜜粉界的革新，打開盒蓋會有一個凹槽讓蜜粉不會亂飛，透明粉質也不會改變妝容，很適合定妝。

最後我想推薦Girogio Armani 奢華絲絨訂製唇萃#200這個顏色之前是國外隱藏色號，一直到最近台灣才上市，我是透過代購買的，很喜歡它漂亮紅棕色，十分顯白襯膚色，任何場合使用都不突兀，是近期的最愛。

Q：最令你愛不釋手的年度香氛？

查理（I'm Charlie）：今年在 Art Huas買了Maison Louis Marie No.04 香氛滾珠瓶，很喜歡在冬天使用這罐有檀香、雪松氣息的香水，能讓心情安定下來。有一次和婊姐一起工作，她聞到了我身上的氣味，笑稱這是「很佛」的味道，我覺得很貼切！之前去試香時，Art Huas 工作人員告訴我這是這個品牌在台灣賣最好的味道，看來大家都很需要沈澱一下。

Q：出席過最棒的美妝活動是什麼？

查理（I'm Charlie）：Benefit今年在東京辦了全球新品發表會。目常有趣地在原宿街頭設定了三個關卡，要在指定範圍、時間內找到粉紅色、彩紅物件及拍貼機，讓世界各地的部落客拍照闖關，非常意思！

晚上的新品發表會更是創意大爆發，有世界各地的變妝皇后、非主流KOL示範各種眉型妝容，每個人都卯足全力爭奇鬥艷，展現出最自信的一面，這種無畏做自己的精神，我深深受到鼓舞與感動！

Q：今年經歷最難忘的美麗體驗？

查理（I'm Charlie）：今年暑假在瑞典在林間散步，本來煩惱工作的事，但突如其來的一陣微風把我從思緒裡拉出來，讓我開始感受身邊的大自然與風景。雖然聽起來有點不真實，但我閉起眼睛的時候，真的覺得那陣風在擁抱我，而且給我無條件的愛，告訴我自己不需要成為什麼，也不需要達成什麼就足以被愛。

在那次經驗以後，我開始更加寬容的對待自己，接受自己原本的樣子，不再試著想要變成別人眼中的美女或是成功的人。這讓我變得比以前快樂多了。

查理（I'm Charlie）跑趴前必做美肌Tips

●會先使用按摩道具消水腫，像是 Refa 和 Dior 的臉用按摩棒，就很適合拿來做下顎淋巴按摩，Dior的按摩湯匙帶涼感，可輕壓眼周舒緩眼壓、也可消水腫。

●按著使用 Botanical 片狀早安面膜，這款面膜標榜只需55秒就能一次完成化妝水、美容液、乳液、乳霜、面膜、打底等保養程序，不過我還是會按步驟保養，把它當成急救面膜。

●年輕的時候喜歡辣妹風格的彩妝，現在最愛知性氣質派，大多會把妝容重點放在大人感杏土色腮紅，加上光澤水透的服貼底妝，以及溫柔的乾燥玫瑰唇色。

Charlie 推薦產品清單

Suqqu 晶采光艷粉霜SPF15／PA++，NT$3,850。

Maison Louis Marie No.04香氛滾珠瓶，NT$1,980。

Girogio Armani奢華絲絨訂製唇萃#200，NT$1,200。

Botanical 片狀早安面膜，價格電洽。

Dior專業後台修容盤，NT$1,800。

Dior按摩金湯匙，與花蜜精萃再生花蜜乳霜合售。

Hourglass蜜粉，約NT$2,080

Valmont肌密更新面膜，NT$7,500。

Glossier Boy Brow，約16美金。

RMS Beauty Living Luminizer，約40美金。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 年終脫魯跑趴必備！幸福人妻「美妝部落客查理」年度愛用美妝好貨大推薦～

● 蔡詩芸懷孕前後狀態一樣好，是因為非常堅持這3件事！

● 這些歐巴都是美唇王！李宰旭、李棟旭、李現、木村拓哉和BTS柾國精心養嫩唇，最想吻的是誰～