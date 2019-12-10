小資族必買台灣飾品！高質感「奧黛麗赫本項錬」純白珍珠美翻天

▲台灣飾品品牌Hannah Jewelry19秋冬系列大走華麗經典風格，小資族也能輕鬆入手。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

台灣飾品品牌Hannah Jewelry生活化卻精緻的設計擄獲不少粉絲，此次19秋冬系列以自由浮華的美國20年代為時空背景，題材囊括電影The Great Gatsby 《大亨小傳》、傳奇女神奧黛麗赫本，鍍金素材飾以生動線條，讓小資族也能輕鬆入手絕美飾品。

▲《大亨小傳》系列流蘇耳環 NT$4,699；領結項鍊 NT$4,299。（圖／品牌提供）

Hannah Jewelry這回19秋冬系列大走經典風格，注入美國20年代為時空背景，題材更取自電影The Great Gatsby 《大亨小傳》，除了浮華爛漫之餘更符合日常佩戴所需，像是領結項鍊與流蘇耳環相呼應，舞動搖曳的水晶與純白珍珠交錯，增加豐富性，彰顯氣質美感。

▲奧黛麗赫本手錬NT$4,299；耳環 NT$4,999 ；項鍊 NT$4,699；戒指NT$1,999。（圖／品牌提供）

此外，也以永遠的傳奇女神奧黛麗赫本為靈感，運用圓滑的曲線以及大小珍珠形塑優雅的視覺，系列中「Audrey Hepburn耳環」以不對稱的設計手法將奧黛麗赫本的芭蕾舞姿抽象詮釋，而「優雅的奧黛莉赫本項鍊」則透過鍍20K金素材和小珍珠的搭配纏繞在一起，增添層次感，除此之外也兼顧時尚與實穿，CP值超高的「三帶」的方式設計，長鏈可以變身成為短鍊和頸鍊，為穿搭帶來更多變化。

▲落葉歸根系列項鍊NT$4,699 ；戒指 NT$2,599 ；手鐲 NT$4,299。（圖／品牌提供）

女人味設計的落葉歸根系列，選以水滴型施華洛世奇水晶排列出葉形，打造獨特審美，簡單的線條勾勒出女性柔美的形象，簡單佩戴上身就能注入女性品味。

▲故事銀飾也推出了「白爛貓與我」飾品，超萌對話框說出你想說的話。（圖／品牌提供）

與此同時，台灣故事銀飾也推出了「白爛貓與我」飾品，慶祝網友們的最愛貼圖人物白爛貓（LanLanCat）4歲生日，共有8款產品包括項鍊、手鍊、戒指等全都採用客製化，任何想說的話都能印製上去，打造獨一無二的專屬造型。

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