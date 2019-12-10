FENDI攜手MFK推出香味皮革包　經典黃正中少女心

▲FENDI與調香界鬼才Francis Kurkdjian跨界合作，引人注目。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當精品包結合香水會撞出怎樣的火花？FENDI 與 Maison Francis Kurkdjian（MFK） 首度跨界合作。Francis Kurkdjian 為 FENDI 創作出 FENDIFRENESIA 這款在性別之間遊走的香水，它所散發出的皮革和麝香味，反映出 Selleria 皮革的尊貴感和流動性。

Silvia Venturini Fendi分享，FENDI 不斷進行各種嘗試，為 Baguette 包專門設計一款香水的發想，會讓它變得更特別。包包是一種跟女性分不開的物品，就像是女人最好的朋友，女人把所有的生命和秘密都藏在包裡。香水又是女人最私密的物品之一。

運用 Selleria 香味皮革製作出無與倫比的 FENDIFRENESIA 香味 Baguette 限量版男女包款，包身採用 FENDI 著名的黃色，讓人一望便能得知這款包的靈魂，將僅在 FENDI Miami Design District 精品店中販售。

另有一款帶有香味的迷你尺寸 FENDIFRENESIA Nano Baguette，包身採用稱為「FENDIFRENESIA Soul by Christelle Boulé」的 FENDI 黃色，將於12月同樣在 FENDI Miami 精品店及美歐兩地的 FENDI 官網商店中販售。

FENDIFRENESIA 香味 Baguette 及 Nano Baguette 包款另附有一瓶5毫升的 FENDIFRENESIA 香水，可以噴在皮膚上，也可以噴在藏在 FENDI 包裡的卡片上，讓香味慢慢散出，讓人時時刻刻聞到它的美好香味。

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