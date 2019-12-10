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FENDI攜手MFK推出香味皮革包　經典黃正中少女心

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▲▼FENDI攜手MFK推出香氛皮革包 。（圖／記者曾怡嘉攝）

FENDI與調香界鬼才Francis Kurkdjian跨界合作，引人注目。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

當精品包結合香水會撞出怎樣的火花？FENDI 與 Maison Francis Kurkdjian（MFK） 首度跨界合作。Francis Kurkdjian 為 FENDI 創作出 FENDIFRENESIA 這款在性別之間遊走的香水，它所散發出的皮革和麝香味，反映出 Selleria 皮革的尊貴感和流動性。

▲▼FENDI攜手MFK推出香氛皮革包 。（圖／記者曾怡嘉攝）

Silvia Venturini Fendi分享，FENDI 不斷進行各種嘗試，為 Baguette 包專門設計一款香水的發想，會讓它變得更特別。包包是一種跟女性分不開的物品，就像是女人最好的朋友，女人把所有的生命和秘密都藏在包裡。香水又是女人最私密的物品之一。

▲▼FENDI攜手MFK推出香氛皮革包 。（圖／記者曾怡嘉攝）

運用 Selleria 香味皮革製作出無與倫比的 FENDIFRENESIA 香味 Baguette 限量版男女包款，包身採用 FENDI 著名的黃色，讓人一望便能得知這款包的靈魂，將僅在 FENDI Miami Design District 精品店中販售。

▲▼FENDI攜手MFK推出香氛皮革包 。（圖／記者曾怡嘉攝）

另有一款帶有香味的迷你尺寸 FENDIFRENESIA Nano Baguette，包身採用稱為「FENDIFRENESIA Soul by Christelle Boulé」的 FENDI 黃色，將於12月同樣在 FENDI Miami 精品店及美歐兩地的 FENDI 官網商店中販售。

▲▼FENDI攜手MFK推出香氛皮革包 。（圖／記者曾怡嘉攝）

FENDIFRENESIA 香味 Baguette 及 Nano Baguette 包款另附有一瓶5毫升的 FENDIFRENESIA 香水，可以噴在皮膚上，也可以噴在藏在 FENDI 包裡的卡片上，讓香味慢慢散出，讓人時時刻刻聞到它的美好香味。

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關鍵字：

FENDI, MFK, 合作, 跨界合作
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