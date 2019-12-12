Marc Jacobs重返男裝市場　直接推出史努比聯名，衛衣套裝女孩想搶穿

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來自紐約的設計師同名品牌Marc Jacobs，近年以平價且好搭配的相機包成功吸引小資族與網美購買，其中，該品牌於多年前退出男裝市場後，便專心經營女裝的設計，不過，最近Marc Jacobs向外媒表示，有許多男士詢問女裝系列是否有大尺寸可以購買，因此為了滿足男士的需求，Marc Jacobs宣布重返男裝市場，並且帶來Magda Archer、Peanuts等聯名系列。

▲Marc Jacobs宣布重返男裝市場。（圖／翻攝自IG@marcjacobs）

▲Marc Jacobs將帶來Magda Archer、Peanuts等聯名系列。（圖／翻攝自Marc Jacobs）

Marc Jacobs重返男裝市場的首個男士系列，共推出超過30樣的單品，包括攜手藝術家Magda Archer打造的動物主題襯衫、毛衣、衛衣、T-Shirt，還有運用Peanuts的史努比（Snoopy）、露西（Lucy）、查理布朗（Charlie Brown）等人物製作的衛衣套裝與T-Shirt。另外，Marc Jacobs自家推出的皮革棒球外套、運動套裝以及簽名式T-Shirt也是該系列的重點之一。

▲攜手藝術家Magda Arche打造的服飾。（圖／翻攝自Marc Jacobs）







▲史努比、露西、查理布朗等人物為Peanuts的主打設計。（圖／翻攝自Marc Jacobs）







▲Marc Jacobs自家設計的皮革棒球外套、運動套裝以及簽名式T-Shirt也是系列的重點之一。（圖／翻攝自Marc Jacobs）



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全新設計的Marc Jacobs男士系列，目前已經可於Marc Jacobs官網購買，其中，Peanuts聯名系列的單品定價相當親民，最便宜僅要美金115元（約台幣3,504元），而最貴的單品則為Marc Jacobs自家設計的連帽外套，定價為美金1,600元（約台幣48,000元），有興趣的朋友，趕緊手刀上官網購買吧！

▲該系列最貴的單品為Marc Jacobs的連帽外套。（圖／翻攝自Marc Jacobs）

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