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碧昂絲斬斷性醜聞大亨　露半臀秀自營品牌與Adidas聯名衣

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▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝碧昂絲IG）

▲碧昂絲的Ivy Park字樣耳飾、戒指與Adidas招牌三條線的美甲，透露雙方合作訊息。（圖／翻攝beyonce IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Adidas聯名對象很廣，從精品品牌Prada、英國設計師Stella McCartney，到西洋樂巨星碧昂絲（Beyoncé）都是合作夥伴，預計明年1月18日將推出與碧昂絲自創品牌Ivy Park攜手打造的服飾與鞋款系列，她已迫不及待秀出Adidas招牌三條線的美甲、掛上自家Logo耳飾，並換上聯名系列的連身衣，以露半臀的背面照洩露得意的作品。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝碧昂絲IG）

▲暗紅色連身上衣是Ivy Park與Adidas聯名款之一，但碧昂絲大方露半臀與串珠頭飾更吸睛。

與Adidas的合作，是碧昂絲真正擁有Ivy Park後的第一個新系列。她於2016年與英國流行服飾龍頭Topshop老闆Philip Green一同創立Ivy Park，但Philip Green捲入一連串性醜聞，雖然本人嚴正否認，碧昂絲去年11月仍決定買回所有股權，斬斷與任何負面消息的牽連。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝碧昂絲IG）

▲碧昂絲連牙齒都貼上自家品牌字樣了。

碧昂絲自營品牌重返時尚圈，第一波勢必要靠重磅聯名復出，她登上時尚雜誌《ELLE》一月號封面揭露新設計，同時在個人IG po出Adidas三條線美甲、戴上Ivy Park字樣首飾，甚至牙齒貼片都是自家名稱搶話題，她預告將以中性設計為主，自豪有不少男性也信任她的品味。

▲▼ 碧昂絲 。（圖／翻攝碧昂絲IG）

▲搶先洩露的聯名鞋款，鞋舌與橘邊都有Ivy Park字樣裝飾。

關鍵字：

碧昂絲, Adidas, Ivy Park
fashion.net

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