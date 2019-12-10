fb ig video ETtoday search mobile

交換禮物預備起！12星座美妝攻略，保證送到心坎裡

> >

▲▼交換禮物預備起！12星座美妝攻略 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲從星座個性切入，聖誕交換禮物聰明送。（圖／翻攝自IG/missha.official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

又到了充滿節慶氛圍的12月聖誕月，相信許多人早已摩拳擦掌準備相約大玩聖誕交換禮物。要如何送到心坎裡，除了考慮個人喜好外，從星座切入下手，保證不會出錯。

▲▼交換禮物預備起！12星座美妝攻略 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Rimmel 極致柔霧緞光唇膏，330元。

火象星座(牡羊座、獅子座、射手座)

火象星座的朋友充滿熱情、做事起來更是行動派。喜愛受到注目的火象星座，外表吸睛、誇張的禮物最受歡迎，建議可以挑選色彩大膽，最新潮的美妝產品。

▲▼交換禮物預備起！12星座美妝攻略 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲MISSHA自我主張眼頰彩盤，#No.2微醺玫瑰，690元。

土象星座(金牛座、處女座、摩羯座)

土象星座是出了名的務實派性格，同時也是欣賞美麗事物的大藝術家。送禮給土象星座除了實用之外，美觀更是不可馬虎！

▲▼交換禮物預備起！12星座美妝攻略 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲A’PIEU滾珠香氛（小蒼蘭/茉莉花/玫瑰），200元。

風象星座(雙子座、天秤座、水瓶座)

充滿智慧、理性的風象星座，帶點知性感的禮物是不會出錯的選擇！能添增個人魅力或居家氛圍的木質調香氛禮品，絕對是風象星座的最愛！
 

▲▼交換禮物預備起！12星座美妝攻略 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲SHISEIDO Snow Beauty心機女神 香氛魔法盒，1,900元。

水象星座(巨蟹座、天蠍座、雙魚座)

感性派的水象星座，心思細膩又富有想像力，送給他們的禮物當然要選既夢幻又浪漫的禮品，就能輕鬆擄獲他們的心！
 

關鍵字：

交換禮物, 聖誕節, 星座, 推薦
fashion.net

熱門文章

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

GUCCI小金管唇膏新增絲絨霧感28色！楓葉紅棕、裸土奶茶美翻

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

下個爆款蕾絲尖頭鞋！REDVALENTINO春季「夢幻頹廢風」太迷人

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

HOT・Stuff／「方釦穆勒拖」懶女人必備　金色小B點綴鞋跟

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

孫芸芸設計飾品闖國際市場　「變形女」戴大耳環登時尚雜誌

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

許瑋甯美出新高度　網友跪求「奶茶唇」色號

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

Prada開花店！歡迎大家自己設計包裝

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

風．LUXURY／秀出四季、雕貝多芬樂譜　江詩丹頓問錶精銳盡出

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

直擊！機車包現省2萬5　BALENCIAGA Outlet皮夾8千有找

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

侯佩岑背12萬香奈兒毛毛包　登紐約時代廣場大屏幕

ET Fashion

推薦閱讀

林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」

林依晨超勵志正能量12金句：「生命中許多禮物，都是我討厭的事給的」

情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

情侶請注意！「5個」身體反應提醒你們已貌合神離

陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」

陳冠希女兒套300萬元AP錶　霸氣宣示「我有的一切都她的」

黑金野餐籃限量300個太欠收！麥當勞Ｘ王大仁最狂聯名　還有牛皮紙袋要搶 秋冬底妝卡粉、難服貼？彩妝師教妳4招　消滅乾紋、打造水嫩透亮肌 小資無痛入手！香奈兒全新「香氛護髮油」比噴霧更持久 越畫顏值越低？化妝新手常犯的6大NG地雷　鼻影修容變如花 日本專家傳授「正確穿衣順序」，3件就超保暖 「最容易被當備胎」的5個星座！處女嘴硬心軟　摩羯一板一眼竟也上榜 日本占卜2020生日運勢排名！1/5壽星財氣爆棚、最低迷落在5月

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面