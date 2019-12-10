交換禮物預備起！12星座美妝攻略，保證送到心坎裡

▲從星座個性切入，聖誕交換禮物聰明送。（圖／翻攝自IG/missha.official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

又到了充滿節慶氛圍的12月聖誕月，相信許多人早已摩拳擦掌準備相約大玩聖誕交換禮物。要如何送到心坎裡，除了考慮個人喜好外，從星座切入下手，保證不會出錯。

▲Rimmel 極致柔霧緞光唇膏，330元。

火象星座(牡羊座、獅子座、射手座)

火象星座的朋友充滿熱情、做事起來更是行動派。喜愛受到注目的火象星座，外表吸睛、誇張的禮物最受歡迎，建議可以挑選色彩大膽，最新潮的美妝產品。

▲MISSHA自我主張眼頰彩盤，#No.2微醺玫瑰，690元。

土象星座(金牛座、處女座、摩羯座)

土象星座是出了名的務實派性格，同時也是欣賞美麗事物的大藝術家。送禮給土象星座除了實用之外，美觀更是不可馬虎！

▲A’PIEU滾珠香氛（小蒼蘭/茉莉花/玫瑰），200元。



風象星座(雙子座、天秤座、水瓶座)

充滿智慧、理性的風象星座，帶點知性感的禮物是不會出錯的選擇！能添增個人魅力或居家氛圍的木質調香氛禮品，絕對是風象星座的最愛！



▲SHISEIDO Snow Beauty心機女神 香氛魔法盒，1,900元。

水象星座(巨蟹座、天蠍座、雙魚座)

感性派的水象星座，心思細膩又富有想像力，送給他們的禮物當然要選既夢幻又浪漫的禮品，就能輕鬆擄獲他們的心！

