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信義遠百12／25開幕　阿美飯店、鼎泰豐進駐，邊看電影邊吃金色三麥

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▲▼台北市信義計畫區，遠百信義A13，百貨公司，台北市信義區松仁路58號 。（圖／記者張菱育攝）

▲據悉信義遠百A13預計在12／25正式開幕，並會在前一週開始試營運 。（圖／記者張菱育攝）

記者蔡惠如／綜合報導

籌劃數年的信義遠百A13，預計將在12／25正式開幕，為百貨林立的信義區再添生力軍，近年餐飲成顯學，A13信義遠百也主打餐飲吸引全客層，《ETtoday》獨家得到消息，內部高端的威秀頂級影城MUVIE CINEMAS，將與金色三麥合作，此外台南知名「阿美飯店」也首度進駐百貨，饗賓集團旗下第四個吃到飽品牌「旭集」也會到位，屆時可紓解「饗饗」的人潮，對此開幕時程，遠百表示目前尚在努力，還無法公佈開幕日期。

原預計在10月開幕的信義遠百，經過送審與複檢等相關程序，目前傳正式開幕日訂在12／25，並可能在12／17、12／18左右試營運，預先開放部份櫃位讓民眾先踩點，據悉近期廠商都已收到進貨通知，準備要開始打點櫃位。

▲▼台北市信義計畫區，遠百信義A13，百貨公司，台北市信義區松仁路58號 。（圖／記者張菱育攝）

▲▼Apple信義A13開幕,現場排隊人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲前方的蘋果旗艦店與信義遠百外觀相呼應，下圖為蘋果旗艦店開幕首日民眾在前方排隊等進場。（圖／記者張菱育、李毓康攝）

信義遠百營業面積約1.4萬坪，約是板橋大遠百的一半，地處百貨激戰的信義區，也將證明遠百團隊要如何在信義區站穩腳步，跟其他連鎖與單一百貨一較高下，信義遠百外觀與其他百貨相比，顯得更有科技感，除了與前方的蘋果旗艦店相呼應外，也透露日後團隊將在數位行銷上下功夫。

頂級影城MUVIE Ｘ 金色三麥
站穩腳步須先聚人氣，以全客層為設定的信義遠百，除了幾間知名的話題店外，著重主打「生活」、「娛樂」的鮮明形象，威秀影城以高端MUVIE CINEMAS系列進駐，除了有更舒適的座椅、更少的座位數來營造絕佳環境，也有巨幕影廳設計，《ETtoday》獨家得知，影城更與金色三麥合作，提供影院內餐飲，讓視覺與味覺都能有感，而非只有簡單小點跟微波餐飲可選擇，據悉票價不會超過500元。

▲威秀,影城,高端,MUVIE CINEMAS,捷運大安站 。（圖／記者蔡惠如攝）

▲威秀影城旗下高端系列MUVIE CINEMAS，在捷運大安站已經開始打廣告 ，預計單人票價會在400元至500元之間。（圖／記者蔡惠如攝）

全台首間樂高玩具授權專賣店
台灣樂高客層廣泛，而首間由樂高授權的旗艦店，也將在信義遠百登場，店內有30%是樂高獨家授權商品，120坪空間也能完整呈現樂高多種類的款式，還會銷售單一的樂高零件，讓高段的玩家也能玩得過癮。

▲丹麥哥本哈根的樂高直營店。（圖／記者蔡惠如攝）

▲丹麥哥本哈根的樂高直營店，提供零件讓玩家自行組合。（圖／記者蔡惠如攝）

阿美飯店、鼎泰豐、海底撈名店進駐
雖然鼎泰豐在信義區已經有多間分店，但仍然無法消化排隊人潮，進駐信義遠百對於鼎泰豐與海底撈，有互相加乘的效果，而首次進駐百貨的台南知名台菜「阿美飯店」，也成餐飲主打招牌，14F高樓層可邊嚐美食邊享夜景，定位與熱門高級吃到飽「饗饗」相同的同集團新系列「旭集」，以日式餐飲為主打，屆時也將登場。

▲101鼎泰豐。（圖／記者黃士原攝）

▲位於台北101購物中心的鼎泰豐，本地客加上國外遊客每日都爆滿。（圖／記者黃士原攝）

凌晨2點深夜食堂
信義區已在新光三越推出深夜美食餐酒館後，漸漸聚集深夜來客，信義遠百也將在14樓打造營業到凌晨2點的深夜食堂，包括Hooters美式餐廳、和牛燒肉樂軒旗下的YKNK club、新馬辣麻辣鍋等都將進駐。

關鍵字：

信義遠百, 阿美飯店, 鼎泰豐, 金色三麥, 威秀, MUVIE, A13, 開幕
fashion.net

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