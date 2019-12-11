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聖誕傳說槲寄生樹下接吻愛一輩子　CASIO對錶直接印在面盤上

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▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CASIO與日本圖像設計師Makoto Oozu合作的LOV-19B對錶，成對6,400元。（圖／CASIO提供）

記者陳雅韻／台北報導

聖誕節玩交換禮物外，不妨與心愛的人一起戴對錶過節吧！CASIO每年聖誕節推出G-SHOCK與BABY-G對錶的傳統不間斷，2019年版本主題為「槲寄生樹下的親吻」，取自歐美傳說聖誕節期間在槲寄生下親吻，戀人的愛情將永恆不變，因此聖誕限定的黑、白兩款對錶，面盤均有槲寄生圖樣，濃情密意藏於其中。

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CASIO白色款聖誕對錶LOV-19A，成對7,800元。（圖／CASIO提供）

黑色版LOV-19B的G-SHOCK與BABY-G對錶由日本圖像設計師Makoto Oozu設計，熱愛8bit圖像的他將所愛融入設計中，在錶帶上以8位元符號拼出「XOXO」傳遞著擁抱與親吻，整體流露90年代的風格，男、女錶按下照明燈後各有驚喜，G-SHOCK DW-5600浮現出槲寄生與惡魔的圖樣，而BABY-G BGD-560則浮現槲寄生與天使圖案；白色款G-SHOCK AW-590與BABY-G BGA-150，直接於面盤印上一圈槲寄生，時標、指針與錶圈等細節處點綴金色，充滿聖誕氣息。

▲▼ G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN全台各限量30只的聖誕限定光動能錶CB1020-54M（左）24,800元，EC1010-57L錶24,800元。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN也主打聖誕對錶，發表全台各限量30只的聖誕限定光動能CB1020-54M男錶與EC1010-57L女錶，兩款面盤均呈現如星辰閃爍的圖案，女錶還特別在12時位置點綴一顆美鑽；而兩者亦講求實用功能性，只要拉開錶冠透過秒針移動，即可調整至不同城市時間。

關鍵字：

CASIO, BABY-G, G-SHOCK, CITIZEN
fashion.net

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