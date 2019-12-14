LIFE・經典／開幕3個月破百萬人次　北歐最美圖書館像靜靜停留的大船

▲芬蘭赫爾辛基Oodi Helsinki Central Library船型建築靈活有趣。（圖／翻攝ALA Architects官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

2018年底，芬蘭赫爾辛基迎接他們建國百年的大禮 - 頌歌中央圖書館（Oodi Helsinki Central Library），外觀像一艘停泊的大船，波浪狀的建築基體，將室外與室內空間變得別有興味，廣大的圖書館區域去除了在室內的壓迫感，引入北歐天光，誰不想在這消磨一整天呢，果然在對外開放後，3個月就突破1百萬的參觀人次。

▲寬尾與尖端的設計，像是一艘擱淺的大船，

芬蘭赫爾辛基頌歌中央圖書館是由ALA Architects建築事務所設計建造，該事務所之前曾有多個公共大型建案的案例，建築的流線感是該公司的主要風格，對於這個在海岸誕生的城市，也選擇船型的建築體來強化整體意象。

以玻璃與鋼骨為主要架構，並在表面覆蓋大片面積的芬蘭雲杉木，即便在白雪紛飛的北國，也能感受到溫暖氣息，巨大的船體有3個樓層，包括最上層的圖書館與閱讀空間，還有電影院、展覽空間、人員辦公室、餐廳與咖啡廳，甚至還有一間錄音室。

▲波浪狀的結構設計，讓室外與室內空間活潑起來。

最主要的空間當然是占地達1／3的圖書館，位於最上層並採用大量落地窗引入自然光，看起來就像在室外閱讀一般，偌大通透的空間，搭配天花板上的弧形波浪，讓民眾在室內彷彿身處在一個樂園中，只不過充滿著溫馨平靜的氣息。

▲通透明亮的圖書館，像座室內樂園一般。

具有實用性與藝術性的公共建設，其實是會影響並提升居民的生活品質的，在擁擠的都市中，圖書館可以成為附近居民的客廳、心靈角落，或是娛樂休閒的地方，只要位置良好與設計得宜，將改變附近區民的生活樣貌。

▲有電影院可舉辦發表會，另圖書館中兒童閱讀區的座位也很富奇趣。