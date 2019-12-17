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精選6雙「經典藍」球鞋，最低2千元就能穿回家

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編輯／Duke　圖／翻攝自ABC-MART、Farfetch、Vans、Nike

自從色彩權威機構Pantone公布2020年代表色為色號19-4052的「經典藍」後，便為大家整理了奢侈品牌推出的經典藍外套、上衣、長褲、包款，不過，要完成一套穿搭球鞋絕對是不可或缺的單品，因此下方為大家選出5雙經典藍配色球鞋，想跟上時代就一起來看看吧！

1.Nike Air Max Triax 96

▲經典藍球鞋。（圖／翻攝自ABC-MART、Farfetch、Vans、Nike）

睽違20年發售的Nike Air Max Triax 96是一雙經典的鞋款，整體材質選用合成皮搭配網眼布製成，而後跟的Air Max可視氣墊則為代表設計之一。目前可於Nike官網購得，定價為台幣4,000元。

2.Nike Adapt Huarache

▲經典藍球鞋。（圖／翻攝自ABC-MART、Farfetch、Vans、Nike）

擁有自動綁鞋帶系統的Nike Adapt Huarache，其設計以經典鞋款Huarache為靈感去延伸，並加入FitAdapt技術使鞋帶能夠自動放鬆與綁緊，其中，手機還可以下載專屬App來控制鞋帶鬆緊與色彩變換。將於12／12在Nike官網發售，定價為美金350元（台幣10,500元）。

3.Adidas Originals Gazelle

▲經典藍球鞋。（圖／翻攝自ABC-MART、Farfetch、Vans、Nike）

Adidas Originals的經典鞋款Gazelle是一雙非常百搭的鞋款，整體設計簡潔有力，並使用麂皮來提升質感，最後輔以燙金Gazelle字樣點綴，喜歡復古鞋型的朋友千萬不能錯過。目前可於Farfetch官網購得，定價為美金62元（台幣1,860元）。

4.Vans SK8-Hi

▲經典藍球鞋。（圖／翻攝自ABC-MART、Farfetch、Vans、Nike）

Vans大家應該都不陌生，而品牌推出的SK8-Hi更是經典款之一，其中，該鞋款整體採用麂皮搭配橡膠鞋款為主，最後在用上經典藍色調完成設計。目前可於ABC-MART購得，定價為台幣2,580元。

5.Converse Chuck Taylor 70

▲經典藍球鞋。（圖／翻攝自ABC-MART、Farfetch、Vans、Nike）

Converse Chuck Taylor 70絕對是鞋櫃裡最不可或缺的鞋款，不但百搭之外，耐穿度、舒適度也不在話下，並且這次還搭上2020年的代表色，肯定是一雙必收鞋款！目前可於ABC-MART購得，定價為台幣2,410元。

6.PALACE REEBOK OG WORKOUT RIPPLE BLUE

▲經典藍球鞋（圖／翻攝自PALACE官網）

英國潮牌PALACE已多次與REEBOK推出聯名，近日也曝光最新的聯名鞋款，使用Reebok Workout的高筒鞋作為設計，經典藍配色與皮革鞋面，鞋帶孔上還有金屬D形扣環，加上鋸齒鞋底，整雙都是潮流的代名詞。目前可於Palace Skateboards實體門市與網路商店購買，定價為£98（約台幣3,924元）。

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關鍵字：

Pantone, 色彩權威機構, 經典, 藍球鞋, Nike, AirMax, Adapt, Huarache, AdidasOriginals, Gazelle, Vans, SK8-Hi, Converse, ChuckTaylor70
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