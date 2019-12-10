謝佳見酒後「故意」四腳朝天摔跤　自誇可愛連簡廷芮都讚看到另一面



▲謝佳見、簡廷芮為HOGAN新品發表會站台。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

謝佳見、簡廷芮今（12／10）受邀為義大利精品鞋履品牌HOGAN春夏新品發表會站台，近日被拍到酒後超ㄎㄧㄤ醉倒路邊的謝佳見，剛坐下受訪就被調侃「有沒有喝酒？」他大方回答：「今天沒有，待會喝！」坦言自己也看很多次被拍到酒醉摔倒路邊的影片，「連我自己都覺得很好笑」。

▲謝佳見著ACTIVE ONE森林綠PVC男士休閒鞋現身，售價NT$22,000元。（圖／品牌提供）



被拍到超ㄎㄧㄤ畫面後，會不會怕再被拍到酒後失態畫面而少喝？謝佳見也表示：「這有兩面說法，有人說這樣反而會看到謝佳見可愛的一面，我其實是故意摔得四腳朝天的。」連身旁的簡廷芮都贊同，表示確實看到佳見哥別於螢光幕前的可愛模樣。

▲簡廷芮讚謝佳見酒醉摔跤跌倒影片，確實有看到佳見哥可愛的一面。（圖／品牌提供）



落落大方的正面回應，確實符合如今謝佳見說的「隨著年紀增長，想把偶包丟掉」的目標，且即使如此，今他現身台北101出席活動，依舊有大票粉絲守候，他一出場隨即舉起手機狂拍偶像，人氣火爆。

近期人氣不斷升高的簡廷芮，穿著HOGAN流蘇裝飾Interaction高筒靴登場，搭配丹寧連身洋裝，十分俏皮可愛。她指出腳上的鞋款既有記憶鞋墊，又內外增高6公分，十分適合如她一般的嬌小女孩，由於媽媽與姊妹也都是150公分左右的身高，又因為大家尺寸一樣，因此今日就預計來掃貨，讓大家能把家裡鞋墊通通丟掉，用最舒服的方式偷偷增高。

▲簡廷芮著Interaction米色亞麻麂皮女士休閒鞋，售價NT$25,600元。（圖／品牌提供）



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HOGAN 2020春夏系列以Summer Adventures為主題，走進森林、擁抱戶外與自然，因此在鞋款設計上會出現如紮染、亞麻等材質，用色也會有森林綠、大地色系等，並以極光為意象，推出霓光紫色系的鞋款，來表現美麗的自然光芒。另如吉普賽民族風情如流蘇、幸運手環元素等，也體現在鞋款裝飾與鞋帶設計上。

▲（依序）URBAN TREK白色消光霧面皮革男士休閒鞋（NT$26,300）、MAXI I ACTIVE漆亮皮皮革女士休閒鞋 （NT$21,900）、丹寧色亞麻休閒涼鞋（NT$19,600）、紅色亞麻休閒拖鞋（NT$19,600）。（圖／品牌提供）