比紅底鞋可愛！Christian Louboutin「三色堇」腳上賣萌　手袋也不放過

▲Christian Louboutin 2020春夏系列搶先看。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Christian Louboutin以聞名全球的「紅底鞋」擦亮招牌，最新2020年春夏系列也悄悄公開，將靈感投射到外太空之上，除了將鞋款注入幻彩元素，漆黑夜晚也能發亮，堪稱派對必備，連1992年就推出的Pensée小花朵，也在本季一躍而上高跟鞋，勢必成為下一波爆款。

▲品牌本季以外太空般的鮮亮色調貫穿整體，配色「鮮粉Diva」以及「鮮藍Elixir」首次露面（服裝：OneFifteen初衣食午）。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

Christian Louboutin於今（10日）公開了2020年春夏系列，直接將靈感移至外太空，色系上注入了全新從未見過的「鮮粉Diva」以及「鮮藍Elixir」，打造少女般的無限幻想，包括富有玩味的螢光色塗層鞋面綻放光芒，在派對中也能依然耀眼。

▲1992年就推出的Pensée小花朵在本季也一躍而上單品，小花鞋 NT$32,700。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

不得不提還有自1992年就推出的Pensée小花朵，今季變奏成時尚新穎的涼鞋及平底鞋，甚至連皮帶以及手袋都能一窺蹤影，成為品牌最經典的款式之一，談及原創設計背後的靈感，Christian表示:「我想到Andy Warhol的水彩畫，特別是以三色堇為主題的《Flowers》，於是我決定以他使用的顏色創作一款鞋。」此外，Levitation高跟鞋以破格的結構，將鞋跟打造成透明兩截狀態，猶如飄浮半空的錯覺，光是上腳就足夠吸睛。

▲Elisa手袋以不同形式推出，注入古埃及古墓元素彰顯神秘色彩，黑色小款手袋，NT$72,500。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

手袋部分，設計師帶來最新創作Elisa，注入了代表埃及神秘色彩的古墓元素，更蘊藏了幸運寓意，再飾以品牌經典CL Logo點綴，與刻意做舊的金色扣飾相得益彰，打開內袋則重返紅底鞋的鮮紅模樣，讓人十分過癮，Elisa也帶來多款獨一無二的設計，包括Pensée、頌揚傳統工藝和旅遊的Loubhoutan限定系列、展現創新思維的反光豹紋圖案，以及最亮麗迷人的「Rouge Louboutin」全紅色設計。

▲HappyRui低筒波鞋偷偷增高NT$28,300；包款佈滿CL印花打造時尚感NT$55,000。（圖／品牌提供）

男裝系列則以閃礫物料和金銀線細節交織而成的HappyRui低筒波鞋，取材自70年代的經典網球鞋，結合別具新意的鞋頭設計及2019年秋冬推出的增高鞋底，即便偷偷增高1cm也潛力無窮。為了體現Christian最愛的馬戲團，Derbynose男裝皮鞋設計採用偏大的鞋頭，並以柔美緞帶取代鞋帶，演繹小丑鞋的優雅，也成為本季經典。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App