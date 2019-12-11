初次「見家長」的6個重要注意事項！做好這些讓男友父母留下好印象

▲。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

編輯／Molly 圖／翻攝自unsplash、pexels

通常情侶交往一陣子，跟另一半感情越趨穩定後，就會開始安排機會互相跟雙方父母見個面、認識一下，而許多人對於第一次見男友的父母，總是很緊張，生怕哪裡做得不好，讓可能的未來公公婆婆對自己的印象大打折扣。其實，只要留意以下這幾個小細節，注意該有的禮貌並尊重對方父母，保持正面大方的態度，都能給長輩留下不錯的印象。

▲第一次見家長時注意服裝妝容千萬別太誇張，最好以簡單大方為主就好。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）



1.服裝妝容千萬別太誇張



第一次見家長時，服裝妝容很重要！千萬別穿得太前衛或太暴露，以簡單舒服的服裝為主，搭配看來氣色好又有精神的淡妝就好，切記不要濃妝豔抹，整個人看起來乾淨、大方得體就好。畢竟妳是去見男友父母，不是去參加選美或時尚趴，想表現自己的時尚穿搭或高深彩妝技術，就留到閨密聚會時展現吧！

2.別兩手空空去



千萬別兩手空空去，這樣太不禮貌，最好可以事先準備個小禮物，禮多人不怪，也能讓人感受到妳的貼心。禮物的部分可以詢問一下男友，他爸媽有什麼喜歡吃的點心或咖啡等，如果真的不知道，就選水果禮盒不容易出錯。

►送男友媽媽禮物選這個就對了！

▲可是先了解另一半父母的興趣和休閒生活等，聊天時就知道從何下手。（圖／翻攝pexels）



3.可事先準備閒聊話題



第一次見家長一定都會有互相認識、談話交流的時刻，可以在事前先了解一下未來公公婆婆的喜好、興趣，休閒時間的活動安排等，這樣就知道到時候可以聊些什麼話題，更能快速拉近彼此距離。如果一時不知道說什麼了，也可以保持微笑聽他們說，並適時給予回應就可以了。

4.寧願早到也不能遲到



當天一定要盡量提早出發，千萬不能遲到讓對方父母等待，不僅不禮貌，也會讓他們對妳有了不好的印象。

▲不論在家裡還是餐廳用餐，記得留意用餐禮儀，不要一直滑手機，也不要含著食物講話。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）



5.注意用餐禮儀



不論是約在男友家還是外面餐廳，如果碰上用餐時間，一定要留意用餐禮儀，不要含著食物說話，會讓人覺得不衛生；用餐期間也不要一直滑手機，很沒有禮貌；另外，如果男友爸媽幫妳夾菜，一定要表示感謝，他們遞碗筷給妳時，也要記得用雙手去承接。

6.別硬要搶著幫忙



如果約在家裡，吃完飯後可以主動幫忙收拾碗筷，甚至主動詢問有沒有需要幫忙的地方，像是清洗碗筷或是切水果等，但如果男友媽媽說不用，讓妳去陪其他人聊天什麼的，也不要過於強求，硬是要幫忙，反而可能會弄巧成拙，就好好接受阿姨的好意，跟阿姨說聲「有需要幫忙可以叫我～」之類的，讓她感受到妳的心意就好。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App