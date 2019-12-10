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詹朴為金牌福灣巧克力設計奇幻風包裝　假工作之名先辦試吃大會狂嗑糖

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▲詹朴領軍APUJAN團隊再次跨界，為金獎巧克力品牌福灣巧克力做奇幻風格包裝。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師詹朴在設計服裝之外，私底下熱愛以美食調劑奔波日常，其中更是特別嗜甜。鑑於愛吃本色，或許有股吸引力法則，近年更是陸續做了許多美食跨界，用時尚視角重新訴說餐飲故事，今（12／10）與福灣巧克力的合作就是其一，又或者更早之前與麥當勞、郭元益共同譜寫的「食尚」篇章。

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲PChome搭著雙12檔期，邀請亞洲最佳甜點師Fabrizio Fiorani提出發想，與福灣巧克力與APUJAN合作，獨家開發3款巧克力。（圖／品牌提供）

熟悉詹朴的人都知道，他是不折不扣的螞蟻人，超級嗜甜，巧克力當然也是熱愛的零食之一。與福灣的合作是因緣際會，為此APUJAN辦公室內還舉辦「巧克力試吃大會」！詹朴表示：「我們買了10幾款口味回來試吃，研究口味。」為了說出一個好的巧克力故事，首先就是要透徹了解福灣。

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供） ▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲（依序）服裝設計師詹朴、福灣巧克力創辦人許華仁。（圖／品牌提供）

APUJAN與福灣巧克力合作推出3款聯名包裝，攜手今年於「亞洲50最佳餐廳」授與的「亞洲最佳甜點師」義大利籍的Fabrizio Fiorani靈感發想三款口味，以「杜林經典」、「阿瑪菲海岸」、「羅馬假期」口味巧克力，分別代表北義、南義與羅馬，並在包裝上注入APUJAN經典設計元素與地標性特色，打造富含故事性的巧克力包裝。

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲包裝上注入APUJAN經典奇幻風格設計元素。（圖／品牌提供）

跨界做包裝，詹朴引入「布料」概念在巧克力外包裝上，當好幾塊巧克力放在一起時，印花會是連貫排列，如同緹花布料。此外，品牌經典奇幻設計元素如星星、A字鑰匙、恐龍骨骸等都出現在包裝上，並以常用的條紋、圓點底布來呈現。

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲除有APUJAN經典設計元素外，將巧克力排放在一起時，包裝印花有如緹花布料般能連續呈現。（圖／品牌提供）

今年甫橫掃「世界巧克力大賽」的福灣巧克力，以福灣巧克力唯一一只牛奶巧克力「深黑牛奶」為基底，詮釋杜林經典（Torino）口味，創辦人許華仁選用53％可可含量的牛奶巧克力與榛果，加上台灣在地鹽之花提味，打造甜而不膩的巧克力口味，也是「螞蟻設計師」詹朴私心最愛的一款。

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲杜林經典口味巧克力是螞蟻人詹朴的最愛。（圖／品牌提供）

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阿瑪菲海岸（Amalfi）口味巧克力，許華仁採用台灣九號巧克力為基底，以75%巧克力濃度，完美襯托糖漬橘皮的風味，吃起來有清爽果香，也有口感。羅馬假期（Roma）口味是三款中濃度最高的一款，採用85%台灣一號巧克力為基底，並選用世界烘豆冠軍賴昱權濃縮烘培、酸甜適中衣索比亞咖啡豆，烘托其中八角、茴香氣味。

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲▼APUJANＸ福灣。（圖／APUJAN提供）

▲（依序）阿瑪菲海岸、羅馬假期口味巧克力。（圖／品牌提供）

關鍵字：

台灣設計師, 詹朴, APUJAN, 福灣巧克力, 巧克力, 許華仁, 包裝
fashion.net

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